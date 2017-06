Konstanz Dreist: Mann gibt sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus und bestiehlt hochbetagte Frau

Ein 40 bis 50 Jahre alter Mann hat einer Seniorin in Konstanz vorgespielt, er sei ein Mitarbeiter der Stadtwerke Konstanz. Dann stahl er ihr erst wertvollen Schmuck und wollte seine Diebestour noch fortsetzen – bis die Frau misstrauisch wurde. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, hat ein Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren einer älteren Frau aus deren Wohnung Ringe, eine Halskette und eine Schatulle mit Münzen von zunächst unbekanntem Wert gestohlen. Dabei sei er besonders dreist vorgegangen. So klingelte er am Dienstag um 10 Uhr bei der Frau und sagte ihr, er sei ein Mitarbeiter der Stadtwerke Konstanz. Laut Polizei habe er der hochbetagten Frau in gebrochenem Deutsch erklärt, dass er den Wasserdruck in der Wohnung überprüfen müsse. Dazu sei es jedoch notwendig, dass sie die Duschbrause im Bad nach oben häkt, während er in der Küche den Druck prüfe.

Weil die Frau laut Polizei mit der Situation überfordert war, folgte sie den Anweisungen des Mannes. Als sie sich während der angeblichen Messungen im Bad befand, durchsuchte er die Wohnung nach Wertgeständen und wurde schließlich beim Schmuck fündig.

Dann versuchte er, die Seniorin weiter hinters Licht zu führen. Laut Polizeimitteilung sagte der Mann, die Frau bezahle zu hohe Wassergebühren und sie erhalte deshalb nun von ihm im Auftrag seines Chefs einen Betrag von 300 Euro in bar zurück. Er selbst sei deshalb mit 500 Euro ausgestattet, gab er der Frau laut Polizei an. Wie diese weiter berichtet, musste er damit die Hoffnung verbunden haben, herauszufinden, wo die Dame ihr Bargeld aufbewahrt hatte. Diese wurde nun misstrauisch und rief bei den Stadtwerken an. Der Unbekannte flüchtete daraufhin aus der Wohnung. Dass Schmuck fehlte, stellte die Frau erst am Abend fest.

Nun bittet die Polizei Zeugen um Unterstützung bei der Suche nach dem mutmaßlichen Täter. Er sei etwa 1,70 Meter groß und trug Arbeitskleidung sowie eine Kappe. Hinweise nimmt die Polizei Konstanz unter (07531) 995-0 entgegen.

Die Polizei warnt vor derartigen Vorfällen und rät, keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen. Lassen Sie sich einen Ausweis zeigen und erkundigen Sie sich beim mutmaßlichen Arbeitgeber. Weitere Informationen unter: www.polizei-beratung.de