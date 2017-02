Konstanz Drei Videos zeigen: So närrisch war der Rosenmontag in Konstanz

DIe Konstanzer Fasnacht geht weiter: Auch am Rosenmontag wurde in der Stadt gefeiert. Videos von den Alt-Konstanzer Hansele, den Konstanzer Frichtle und dem Kinderumzug gibt es hier.

Alt-Konstanzer Hansele zu Besuch in der Lokalredaktion

Konstanzer Frichtle am Rosenmontag

Kinderumzug in Konstanz

„Denn der Humor, der wird in Konschdanz niemals untergehn“ - so schön hört sich die Konstanzer Fasnacht an. Beim Besuch in der SÜDKURIER-Lokalredaktion stimmen die Alt-Konstanzer Hansele Fasnachtslieder an. Eine kleine Hörprobe? Hier gibt es das Video.Im winterlichen Häs bei fast schon frühlingshaften Temperaturen ist der Fanfarenzug Frichtle am Rosenmontag in der Konstanzer Innenstadt unterwegs – und macht wie immer Stimmung. Das Video dazu gibt es hier.Kleine Bären, Mäuse und Hexen: Der Rosenmontag in Konstanz gehört den Familien. Tausende ziehen durch die Straßen und laufen beim Kinderumzug mit. Das Video dazu gibt es hier.