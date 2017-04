Konstanz Dingelsdorfer Touristiker hoffen auf die Marienschlucht

Tourismus Konstanz plus zieht Jahresbilanz und will seinen Internetauftritt deutlich verbessern. Der Verein sieht eine positive Entwicklung bei den Übernachtungszahlen.

Die Dingelsdorfer Touristiker sehen eine aufsteigende Entwicklung im Tourismus. Zwar lägen die abschließenden Übernachtungszahlen für 2016 noch nicht vor, allerdings stehe bereits fest, dass diese höher seien als im Jahr 2015, berichtete Andrea Kegel, Vorsitzende des Vereins Tourismus Konstanz plus, bei dessen Hauptversammlung im Gasthaus Seeschau. Laut Geschäftsführerin Sylvia Giugno vertritt der Verein 104 Gastgeber, die Mitglieder sind, und 56 Fördermitglieder.

Besonders die Monate Juli und August seien wesentlich besser gewesen. Auffallend sei, dass viel mehr Gäste aus Deutschland und seinen Anrainerstaaten gekommen seien. Möglicherweise haben die derzeitige Sicherheitslage und ökologische Überlegungen zu dieser Steigerung beigetragen.

„Ich werde nicht müde zu betonen, welchen Wirtschaftsfaktor der Tourismus in Baden-Württemberg darstellt“, erklärte Kegel. Im Tourismus gebe es mehr Arbeitsplätze als in der Autoindustrie. „Und die sind standortbezogen und können nicht ins Ausland verlegt werden“, sagte sie nachdrücklich.

„Ich finde, dass die Marienschlucht dringend wieder aufgemacht werden muss“, forderte der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Rönsch. Als Vision stelle er sich einen Baumwipfelpfad oder einen Steg am Ufer vor. In der Tat sei die Nachfrage sehr groß, berichtete Roger Tscheulin, Ortsvorsteher von Dettingen-Wallhausen. Er sehe immer wieder Leute im gesperrten Bereich durchgehen. Vor einer Öffnung des Uferwegs bedürfe es eines Eingriffs in die Natur. Dies sei abzuwägen. Unter Federführung des Landkreises untersuche derzeit ein Fachbüro die Möglichkeiten. „Eine Steglösung ist nicht ganz einfach“, betonte er. „Der politische Wille ist, dass der Weg wieder eröffnet werden soll.“

Gegen Ende des zurückliegenden Jahres änderte der Verein den Dienstleister, der den Internet-auftritt anbietet und das dortige Buchungssystem zur Verfügung stellt. „Wir wissen, dass es noch nicht so toll läuft“, gestand die Vorsitzende. „Aber wir arbeiten daran.“ Es gelte, die Schwachstellen zu finden und diese schnellstmöglich zu beseitigen, sagte Jürgen Rönsch. Derzeit brauche es ziemlich viele Klicks, um zu den Gastgebern auf dem Konstanzer Bodanrück zu gelangen. Seit dem Wechsel nutzt der Verein ein System, das Marketing und Tourismus Konstanz (MTK) federführend betreibt. Große Hoffnung setzen die Mitglieder in Luciano Giugno, der zum Internetbeauftragten gewählt wurde. Geplant sei, die MTK- und die Vereinsseite zusammenzuführen, erläuterte der Nachrichtentechniker.