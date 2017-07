Konstanz Dingelsdorf klingt: Zwei Konzerte am Wochenende

Dingelsdorf klingt: Zwei Konzerte am Wochenende

Am Samstag um 19 Uhr präsentiert die Konstanzer Band Fat Men zünftigen Rock im Strandbad Klausenhorn, am Sonntagmorgen gibt es ab 11 Uhr das Frühshoppenkonzert des Musikvereins Dingelsdorf

Dingelsdorf – Das Wochenende in Dingelsdorf wird sehr musikalisch, denn gleich zwei Veranstaltungen in Folge stehen auf dem Programm: Ein rockiges Open-Air-Konzert am Samstagabend im Strandbad Klausenhorn sowie das sonntägliche Frühschoppenkonzert des Musikvereins Dingelsdorf auf dem Campingplatz Klausenhorn.

Das Open-Air-Konzert im Rahmen der ehrenamtlich organisierten Veranstaltungsreihe "Dingelsdorf klingt – Musik im Dorf" ist schon längst lieb gewordene Tradition. Einmal im Jahr, sofern das Wetter stimmt, wird das sonst von Badegästen belagerte Strandbad Klausenhorn zum Festivalgelände. "Zweiter Versuch" könnte das Motto für Samstag, 22. Juli, um 19 Uhr heißen, wenn die Konstanzer Band "Fat Men" in die Gitarrenseiten greift.

"Die Gruppe Fat Men war schon für das Open-Air im letzten Jahr gebucht, doch leider hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir mussten die Veranstaltung kurzfristig absagen", berichtet Mit-Veranstalterin Ulrike Längle. Sie hofft, dass die Witterungsbedingungen am Samstag den Auftritt der Rockband von und mit Frontmann Jens Grömminger, Bassist Thommy Machwitz, Drummer Martin Montada (Monty) und Gitarrist Özkan Aktas ermöglichen. Sollte es regnen, würde die Veranstaltung nämlich ausfallen. "Wir freuen uns, dass bei Fat Men mit Martin Montada wieder mal ein Dingelsdorfer dabei ist und wir erneut erstaunt sind, was für ein Potential in unserem Dorf steckt", wertet Ulrike Längle. Der Eintritt zum Konzert ist übrigens kostenlos.

Gleich am nächsten Morgen geht es nur wenige Meter entfernt auf dem Campingplatz Klausenhorn weiter. Der Musikverein Dingelsdorf veranstaltet am Sonntag, 23. Juli, ab 11 Uhr das traditionelle Frühschoppenkonzert. Für die Bewirtung sorgt der fünfte Zug der Freiwilligen Feuerwehr Konstanz. Auch wenn die Veranstaltung auf dem Campingplatz stattfindet: Einheimische sind selbstverständlich ebenfalls eingeladen.