Konstanz Dingelsdorf denkt über neuen Brunnen nach

Die Stadtwerke schlagen vor, in Dingelsdorf einen neuen Brunnen zu bauen. Die Ortschaftsräte finden's gut – aber am liebsten würden sie zusätzlich den alten Brunnen an der Fließhornstraße erhalten.

In der Fließhornstraße Richtung Ortsausgang nach Litzelstetten steht ein alter Brunnen. Diesen haben die Stadtwerke Konstanz einst aus technischen Gründen eingerichtet. „Er ist sehr beliebt bei Wanderern und Radfahrern“, stellt Stadtwerke-Pressesprecher Josef Siebler fest. Eigentlich wäre dieser Brunnen nicht mehr erforderlich; die Stadtwerke möchten ihn gleichwohl erhalten und ihn überdies auch zum Trinkwasserbrunnen ausbauen.

Die Dingelsdorfer kennen den Brunnen in der Fließhornstraße. Allerdings „ist er in die Jahre gekommen“, stellte Ortsvorsteher Heinrich Fuchs im Rahmen der Ortschaftsratssitzung fest. Das Umfeld ist zudem etwas verwildert. Die Stadtwerke Konstanz, so berichtet Fuchs, hätten nun angeboten, diesen Wasserspender abzubauen und einen richtigen Trinkwasserbrunnen einzurichten. Wenn sich Dingelsdorf für die Umwandlung entschlösse, würden die Stadtwerke einen neuen Brunnen installieren. Die Tiefbauarbeiten müssten jedoch von Dingelsdorf übernommen werden. Heinrich Fuchs rät allerdings davon ab, an der alten Stelle einen neuen Brunnen einzurichten. „Die Verkehrssituation in der Kurve ist schwierig“, meinte er, schlug aber sogleich eine Alternative unterhalb des Kriegerdenkmals zentral in Dingelsdorf und direkt an der von Radfahrern und Fußgängern rege genutzten Straße vor.

Eine Tradition „Oft sind es richtige Kunstwerke, wie beispielsweise der Steuer-Brunnen“, sagt Josef Siebler, Pressesprecher der Stadtwerke, über Konstanzer Brunnen. Sie seien „eine schöne Tradition und sollten erhalten werden“. 17 von ihnen werden mit Trinkwasser der Stadtwerke gespeist, sind als Trinkwasserbrunnen gekennzeichnet und online unter www.trinkwasser-unterwegs.de aufgelistet. Sollte der Brunnen in der Fließhornstraße umgerüstet oder ein neuer am Kriegerdenkmal gebaut werden, wäre dies der erste Trinkwasserbrunnen auf Dingelsdorfer Gemarkung. (as)

Von der Idee des Trinkwasserbrunnens, der rund 2200 Euro netto kostet, und dem Platz am Kriegerdenkmal waren die Ortschaftsräte mehr als angetan. Den alten, bestehenden Brunnen jedoch würden sie dennoch gerne behalten. „Der Standort in der Fließhornstraße ist gut. Er wird von Touristen gerne genutzt, um mal die Hände ins Wasser zu halten“, berichtete Ortschaftsrat Roland Romer und ergänzte: „Es wäre schade, wenn man ihn abbauen würde. Könnte man ihn nicht so lassen wie er ist?“

Zudem regte Romer an, den Brunnen und das Umfeld im Rahmen einer Bürgeraktion aufzuhübschen. „Ich finde es schön, wenn es viele Brunnen gibt. Das unterstreicht den dörflichen Charakter“, bemerkte Ortschaftsrätin Ulrike Längle.

Heinrich Fuchs wird klären, ob der alte Brunnen erhalten werden und gleichzeitig ein neuer Trinkwasserbrunnen eingerichtet werden kann. Zur Finanzierung der Tiefbauarbeiten für den neuen Trinkwasserspender würde der Ortschaftsrat das Ortsteilbudget verwenden wollen.