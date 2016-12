Konstanz Diebstahl aus Umkleidekabine

Eine Sporttasche mit Handy und Brille ist aus der Pestalozzisporthalle gestohlen worden.

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend Wertsachen aus einer Umkleidekabine der Pestalozzisporthalle in der Gustav-Schwab-Straße entwendet. Er soll laut Bericht der Polizei zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr eine Sporttasche mit einem Handy und einer Brille im Wert von mehreren Hundert Euro mitgenommen haben. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei der Sporthalle oder in der näheren Umgebung beobachtet haben, sollen sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Telefon (0 75 31) 995-0, in Verbindung setzen.