Konstanz Diebes-Trio lang in Geschäften kräftig zu

Drei Männer erhalten Haftstrafen, weil sie es in Konstanz unter anderem auf teure Begkleidung abgesehen hatten – natürlich, ohne zu bezahlen.

Teure Bekleidungs- und Optikergeschäfte in der Konstanzer Innenstadt: Darauf hatten es drei Männer im Alter von Anfang vierzig im Februar dieses Jahres abgesehen. Bei einem Streifzug durch mehrere Läden erbeuteten sie unter anderem Lederjacken, Oberteile und Sonnenbrillen namhafter Marken. Die Polizei erwischte sie, das Amtsgericht verurteilte das Trio zu mehrmonaten Haftstrafen auf Bewährung. In einem Punkt waren sich Staatsanwaltschaft und Gericht überhaupt nicht einig.

Die drei aus Georgien stammenden Männer reisten für ihre Diebstähle eigens aus dem Schwarzwald an. Dort waren sie seit vergangenem Jahr in einer Unterkunft für Asylbewerber untergebracht. Da sie an besagtem Tag zusammen mit dem Zug nach Konstanz gefahren sind und mindestens eine der Taten auch gemeinsam begangen haben, lag für die Staatsanwaltschaft der Verdacht nahe, dass es sich bei den Dieben um eine eingespielte Gruppe handelte. Die Anklage lautete daher auf schweren Bandendiebstahl. Mehr noch: Einer der Täter hatte sich anfänglich mit einem gefälschten Pass ausgewiesen, weswegen er sich auch noch wegen des Vorwurfs der Urkundenfälschung verantworten musste. Noch am selben Tag ihres Streifzugs durch Konstanz nahm sie die Polizei fest, seitdem sitzen die Männer in Untersuchungshaft.

Der Prozess vor dem Amtsgericht unter Vorsitz von Richter Christian Brase gestaltete sich vor allem durch die Übersetzung einer Dolmetscherin schwierig. So kam es einige Male zu Missverständnissen, was genauere Angaben betraf. Während zwei der Täter sich bislang nichts hatten zuschulden kommen lassen, lagen für den Dritten deutsche Gerichtsbeschlüsse von vor über zehn Jahren vor. Somit galt er als vorbestraft. Der Mann beteuerte, dies könne nicht sein. Er sei im Jahr 2010 das erste Mal kurzzeitig in Deutschland gewesen. Diesen Punkt konnte das Gericht nicht abschließend klären. Doch auch während seines längeren Aufenthalts in Deutschland seit Juni 2016 sammelte der Mann bereits Vorstrafen wegen Diebstählen, ging aus der Verhandlung hervor.

Die Angeklagten gaben bereits während der Verhaftung und schließlich auch beim Prozess zu, die Diebstähle begangen zu haben, wollten sich aber zunächst nicht über eine Beteiligung der jeweils anderen äußern. Nach einer Beratung mit ihren Verteidigern legten jedoch alle drei ein vollumfängliches Geständnis ab. Ob man aufgrund dessen bereits von Bandentätigkeit sprechen konnte, war für das Gericht weiterhin fraglich. Im Laufe der Verhandlung stellte sich heraus, dass die drei Männer die verschiedenen Taten an diesem Tag überwiegend alleine begangen und lediglich einen Laden gemeinsam betreten und bestohlen haben. Zu ihrer Motivation für die Diebstähle äußerten sich die Angeklagten nicht. Eigenen Angaben zufolge hätten zwei der Männer neben den staatlichen Sozialleistungen kein weiteres Einkommen gehabt, der Dritte habe zusätzlich eine monatliche Unterstützung über mehrere hundert Euro von seiner Familie aus Georgien erhalten.

Sie seien schuldenfrei. Umso weniger konnte die Staatsanwaltschaft das Verhalten des Trios nachvollziehen und sprach von „einem Missbrauch des Asylbewerberstatus“ und plädierte zudem weiterhin auf Bandendiebstahl.

Das Gericht verhängte acht und zehn Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung für zwei der Angeklagten sowie eine Haftstrafe ohne Bewährung von einem Jahr und zwei Monaten für den vorbestraften Dritten, der sich auch der Urkundenfälschung strafbar gemacht hatte. Den Vorwurf des schweren Bandendiebstahls wies der Richter jedoch zurück. Es sei nicht davon auszugehen, dass es sich bei den Männern um eine organisierte Gruppe handele, die mehrere Delikte gemeinsam geplant habe.

Die Gesetzeslage

Unter einer Bande versteht das Strafgesetzbuch mindestens zwei Personen, die sich in der Vereinbarung verbunden haben, zusammen Diebstähle oder Raubüberfälle zu begehen. Bei einer einzelnen gemeinsamen Tat spricht man für gewöhnlich noch nicht von einer Bande. Bandendiebstahl wird mit mindestens sechs Monaten Freiheitsstrafe sanktioniert. Schwerer Bandendiebstahl liegt unter anderem dann vor, wenn das Diebesgut zum regelmäßigen gewerblichen Verkauf entwendet wurde. Das Strafgesetzbuch (Paragraf 244a) sieht hierfür eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren vor. Die Strafen für Bandendiebstahl liegen damit deutlich höher, als für einfachen Diebstahl, da der Gesetzgeber in diesem Fall von einer höheren Gefährlichkeit für die Allgemeinheit ausgeht.