Konstanz Diebe machen Konstanzer Klinikum unsicher

Die Diebstahlserie im Krankenhaus Konstanz ärgert Pflegepersonal wie Patienten gleichermaßen. Die Polizei rät zur Sorgfalt mit eigenen Wertgegenständen.

Ein Krankenhaus ist ein Ort des Urvertrauens. Kranke und Verletzte begeben sich in die Hände von Ärzten, die ihre Schmerzen lindern und Krankheiten heilen. Das Pflegepersonal hofft, den Aufenthalt der Patienten so angenehm wie nur möglich gestalten zu können. Die Patienten wiederum auf schnelle Hilfe und baldige Genesung. Dabei kann der Heilungsprozess empfindlich gestört werden, beispielsweise durch einen Dieb.

So geschehen im Klinikum in Konstanz. Hier treibt am Montag ein Dieb in den Personalräumen der Mitarbeiter sein Unwesen. Dabei ist er nicht nur auf einer Station unterwegs, sondern gleich auf mehreren. In einer Schwesternküche nimmt er eine Geldbörse mitsamt persönlichen Dokumenten mit. Der Wert: 120 Euro. Danach geht er auf eine andere Station und entwendet auch hier im Personalraum eine Geldbörse. Mit mehreren Hundert Euro verlässt er das Krankenhaus und steuert eine Bank in der Innenstadt an. Bei dem Diebesgut ist auch eine Scheckkarte dabei. Er versucht, eine größere Summe abzuheben: vergeblich. Er ist nach wie vor auf freiem Fuß.

Ein Fall wie dieser ist nicht neu. Die Polizei in Konstanz verzeichnet ähnliche Vorkommnisse schon seit einem halben Jahr. Im November 2016 sind es zwei Fälle, es folgen drei im Dezember und seit Jahresbeginn gehen acht Diebstähle auf das Konto eines noch unbekannten Täters. Der Dieb nimmt nicht nur das Hospital ins Visier, sondern auch das nahe gelegene Seniorenheim. Dabei sind nicht nur das Klinikpersonal und die Pflegekräfte im Altenheim betroffen. Im Januar verschwinden zum ersten Mal Wertsachen aus Patientenzimmern des Klinikums. "Möglicherweise ist da ein Zusammenhang, denn der Tathergang ist immer der Gleiche", sagt Polizeisprecher Bernd Schmidt, "das ist kein Gelegenheitsdieb, sondern ein überregionaler Täter, der herumreist und eine bestimmte Masche fährt."

Bernd Schmidt rät deshalb zur Achtsamkeit: "Schmuck und andere Wertgegenstände am besten zuhause lassen. Bargeld nur dann mit ins Krankenhaus nehmen, wenn es zwingend benötigt wird." Ähnlich äußert sich Kliniksprecherin Andrea Jagode: "Wir raten dazu, Geld nie offen herumliegen zu lassen. Die Pflegekräfte haben eigens dafür abschließbare Spinde. Die Patienten darüber hinaus einen passwortgeschützten Safe." Ansonsten solle, so Bernd Schmidt, ein Patient, immer wenn er das Zimmer verlässt seine Wertgegenstände einfach mitnehmen oder seinen Zimmernachbarn fragen, ob er nicht ein Auge auf die Sachen werfen könne.

Sehr effektiv empfindet der Polizeisprecher abschließbare Schränke, mahnt aber: "Eine gute Sache, aber nicht wenn, wie in einem Fall, ein Patient den Schlüssel im Nachtschrank liegen lässt."