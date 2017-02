Allensbach Die wahre Geschichte der Insel Reichenau

Die Alet-Abende in Allensbach am Wochenende boten beste närrische Unterhaltung – und neue historische Erkenntnisse

Allensbach – Die Akteure auf der Alet-Bühne haben sich wieder mal selbst übertroffen mit einem sehr witzigen Programm ohne Schwächen. Das Publikum in der bestens gefüllten Bodanrückhalle ging begeistert mit.

Grandios die Nummer „Zurück in die Zukunft“, bei der die Weltgeschichte neu geschrieben wurde. Weil der neue Bürgermeister Stefan Friedrich (Michael Büche) wie alle Allensbacher unter der Insel Reichenau litt, baute der irre Wissenschaftler Onkel Braun (Marius Egenhofer) ein Auto zur mit Ruppaner-Bier betriebenen Zeitmaschine um. Und Narrenpräsident Ludwig Egenhofer (brillant parodiert von Ulrich Egenhofer) reiste ins Jahr 1895 und übertölpelte den Reichenauer Bürgermeister Blum, weshalb ein Allensbacher (charmant gespielt Pascal Grägel) dort Chef wurde und die Insel, die nun Allensbach heißt, untertan. Eine witzige Geschichte, die – auch mit Filmeinspielungen – toll umgesetzt wurde.

Großartig war auch wieder Lothar Bottlang – zunächst als US-Seckel-Präsident Trump, der ankündigte: „Ich mach’ Langenrai great again.“. Doch diese Rolle hatte der Bue vom Land nur gespielt, um endlich eine Frau zu finden. Diese fliegen zudem auf den alles könnenden Thermo-Mix, „en bessere Schneebesen“, stellte er fest: „Der wird auch den Mann ersetzen.“ Und der Langenrainer Bue folgerte: „Vielleicht muss au ich ämol ä Opfer bringe – und mich zu enere vu Alleschbach zwinge.“ Wichtiger freilich war ihm, dass es „Nudle mit Soß“ gibt.

Sehr witzig war zudem die neue Ausgabe der Nachrichtensendung „Alet aktuell“ von Marius Egenhofer und Thomas Streibert, bei der vor allem bekannte Allensbacher köstlich durch den Kakao gezogen wurden: vom Narrenrat Pius Dietsche, der selten bei der Arbeit zu sehen sei, bis hin zum SPD-Kandidaten Tobias Volz, der in der „Rote Rosen“-Folge „Geplatzte Träume“ ausgerechnet Kanzlerin Merkel zur Schwiegermama bekam.

Marius Egenhofer brillierte zudem als zackig redender EU-Kommissar Oettinger, der beim Radweg nach Allensbach die erste Mautstelle in Deutschland eröffnete und dabei seine Nicht-Englisch-Kenntnisse demonstrierte. Der sündhaft teure Radweg diene der Gesundheit: „That was the jumping point.“ Über die Maut maulten zwar diverse Radler, doch Narrenpräsident Ludwig Egenhofer stellte erfreut fest, dass Allensbacher nichts zahlen müssen – dafür alle anderen, die damit das neue Konzerthaus finanzieren.

Zunehmende Zipperlein im Alter besang Christoph Vollmer auf sehr lustige Art – unter anderem gekonnt in Grönemeyer-Manier. Und in einem Song musste ein Besucher Namen von bekannten Allensbachern erraten, die Vollmer umdichtete. Er habe in einem Theaterstück aus Köpenick mitgespielt, hieß es da: „Den Hauptmann gab i.“ Tolle Tanzeinlagen rundeten das Programm ab. Ganz bezaubernd war das neue Kinderballett mit seiner Unterwassernummer. Die Männer zeigten sich zum Hit „Hulapalu“ mit Hulahopp-Reifen recht sportlich und apart. Und die Damen boten in "Avatar"-Kostümen eine pantomimische und eine flotte Nummer. Mit guten Witzen und närrischem Charme führte Felix Streibert als hübsche Politesse Frau Meier durch das vierstündige Programm.

