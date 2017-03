Konstanz Die vorerst letzten Tage im Kikuz

Das Kinderkulturzentrum Raiteberg feiert am Sonntag die große Hausauszugsparty. Danach ziehen sie für zwei Jahre in den Taborweg 36a. So lange sollen die An- und Umbauarbeiten dauern.

Konstanz – Mit 62 Jahren gehen manche in den Vorruhestand und genießen die Früchte ihrer Arbeit an einem sonnigeren Ort als Deutschland oder auf dem heimischen Balkon. Das Kinderkulturzentrum (Kikuz) Raiteberg denkt mit seinen 62 Jahren noch lange nicht ans Aufhören und Ausruhen. Aber da auch an der Einrichtung der Zahn der Zeit genagt hat, ist erstmal eine Generalüberholung notwendig, bevor die Jugendarbeit so bunt und lebendig weitergehen kann, wie in den vergangenen Jahrzehnten. Am morgigen Sonntag, 26. März, von 15 bis 18 Uhr, feiert das Kikuz eine Hausauszugsparty. Eingeladen sind alle Kinder mit ihren Familien, Freunde, Nachbarn und Mitarbeiter, die Räume in der Rebbergstraße in den verdienten Vorruhestand zu verabschieden. Jongleur Andreas Hermann wird an diesem Nachmittag ein akrobatisches Baustellen-Programm präsentieren.

Die neue Adresse lautet nach dem Umzug im April dann Taborweg 36 a. In Räumen der Kirchengemeinde St. Suso, direkt neben dem Kindergarten, zieht das Kikuz während der zweijährigen Umbauphase. In diesen zwei Jahren soll das Gebäude komplett entkernt und generalsaniert sowie erhöht werden, sodass unter dem Dach ein weiteres Stockwerk entsteht. Außerdem soll der mehr als 60 Jahre alte Bau erweitert werden, damit auch das Angebot des Kikuz wachsen kann.

Neben den offenen Spielangeboten für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren soll ein Kindergarten mit Ganztags-Angebot sowie ein neuer Bereich für Elternbildung und Quartier entstehen. Für die neuen Angebote muss auch ein zweiter Eingang eingerichtet werden. Auch die Außenanlange muss getrennt werden, damit das offene Kikuz-Angebot und der Kindergarten klar voneinander abgegrenzt sind. Dennoch – und das ist allen Beteiligten wichtig – sollen Kinder unterschiedlichen Alters Zeit miteinander verbringen können. Weil genau das in vielen Familien, die meistens zwei Kinder kurz hintereinander bekommen haben, fehle.

Die Erweiterung soll 4,1 Millionen Euro kosten. Der Bund übernimmt fast die Hälfte der Kosten. Die Stadt Konstanz hatte sich bereits November 2015 für Fördergelder aus dem Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in dem Bereichen Sport, Jugend und Kultur" beworben. Das Kikuz erhielt als eines von 56 Projekten den Zuschlag. Bundesweit gingen rund 1000 Bewerbungen von Kommunen für diese Fördergelder ein. Im Gemeinderat stießen die Pläne für das neue Kikuz auf Begeisterung. In ihrer jüngsten Sitzung vergangenen Donnerstag wurde der Projektbeschluss endgültig gefasst. Baubeginn ist für Mai geplant.

1955 wurde das "Haus der Jugend" eröffnet, eines der ersten Jugendhäuser in Baden-Württemberg. Generationen von Konstanzern haben seitdem Kindeheitserinnerungen in den Räumen gesammelt. Ob beim Spielen, Basteln, Musizieren, Erleben und Lernen – das Angebot ist die 62 Jahre über stets abwechslunsgreich und spannend geblieben und ist, so wie die Stadt selbst, kontinuierlich gewachsen. 1993 wurde das Haus in Kinder-Kulturzentrum Raiteberg umbenannt. Der Ostflügel des Hauses, welches davor Wohnheim für weibliche Lehrlinge war, später für Krankenschwesterschülerinnen, danach Gästewohnheim, stand dann komplett den Kindern zur Verfügung. Die Konstanzer Jugendarbeit wächst – auch an Bedeutung.

