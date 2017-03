Konstanz Die lange Geburt eines neuen Stadtteils: Wie es beim Hafner aussieht und weitergeht

Im Gebiet Nördlicher Hafner bei Konstanz-Wollmatingen entsteht ein neues Wohnquartier für rund 5000 Menschen. Bürger sollen ein entscheidendes Wort mitreden.

Baubeginn voraussichtlich 2024. Das ist doch mal eine Ansage. In den sieben Jahren bis dahin soll Klarheit herrschen in den Fragen, die sich auf das neue Wohngebiet Nördlicher Hafner beziehen: Wie viele Kindergärten sollen entstehen? Welche Schulen? Sind Siedlungen mit Reihenhäusern sinnvoll? Oder sind Doppelhaushälften eher gefragt? Wie viele Mehrfamilienhäuser können eingeplant werden? Wie viele Supermärkte oder Apotheken?

Die Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes sagt für Konstanz ein weiteres Wachstum von 10,3 Prozent bis 2035 voraus. Das wären 8441 neue Bürger. Im März 2014 verabschiedete der Gemeinderat das Handlungsprogramm Wohnen, das bis 2030 den Neubau von 5300 Wohnungen vorsieht. Neben den erforderlichen Bauflächen wurden Ziele zur sozialen Stabilität und Qualitätssicherung in den Quartieren festgelegt. Die neuen Wohnungen sollen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen bezahlbar sein, eine Gettoisierung soll verhindert, sondern grundsätzlich verschiedene Preissegmente nebeneinander realisiert werden. Das Regierungspräsidium Freiburg hat sich daraufhin für das Gebiet Nördlicher Hafner ausgesprochen.

260 Grundstücke existieren auf dem Gebiet mit einer Gesamtfläche von 45,7 Hektar. 37 Prozent sind im Besitz der Stadt, vier Prozent in öffentlicher Hand und 59 in privater. "Wir müssen die Interessen aller Besitzer und aller Bürger berücksichtigen und werden daher jeden einzelnen kontaktieren. Jeder kann Vorschläge machen und sich beteiligen", sagt Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn. "Wir haben ein großes, weißes Blatt Papier, das wir mit ihnen zusammen beschreiben wollen." Er erwarte eine große Teilnahme, "weil jeder profitieren kann". In Wollmatingen gibt es Stimmen, die eine Benachteiligung ihres Stadtteils befürchten. Der Bau eines angrenzenden Stadtteils habe Auswirkungen auf das Dorf Wollmatingen. "Da soll unser natürliches Erholungsgebiet kaputtgemacht werden. Und was ist mit der Erschließung? Wenn wir nicht aufpassen, wird Wollmatingen erdrückt und verliert seine Identität", sagt Daniel Groß, dessen Familie seit 700 Jahren in Wollmatingen wohnt.

Matthias Heider, Vorsitzender der Bürgergemeinschaft Fürstenberg-Wollmatingen, fordert: "Das Wohl der Bürger muss vor dem schnellen Bau stehen." Er sieht zwar die Chancen, die ein neuer Stadtteil bietet, "aber wir müssen Interessen, Wünsche, Ängste und Nöte der Menschen ernst nehmen. Daher meine Aufforderung an alle Mitbürger: Beteiligt euch an dem Prozess". Im Mai ist ein Bürgerforum geplant, Anfang 2018 soll der Rahmenplan stehen. Städteplaner Uli Hellweg unterstützt die Stadt. Er sagt: "Nördlich Hafner soll ein lebenswertes Quartier sein, in dem sich die Menschen wohlfühlen."