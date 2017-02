Eine Mischung aus Janis Joplin und der jungen Eva Cassidy: Die irische Musikerin Wallis Bird kommt im April nach Konstanz.

Zuhause. Wo ist das eigentlich? Der Ort, an dem man geboren wurde? Einer, an dem die Menschen sind, die man liebt? Oder ein Gefühl, dass man mitnimmt, auf die vielen Stationen des Lebens? Wallis Bird war viel unterwegs, auf der ganzen Welt, immer der Musik und dem Herzen hinterher. Sie startete von Irland aus, nachdem sie von ihrem Vater, einem Pubbesitzer, zu ihrem zweiten Geburtstag ihre erste Gitarre bekam. Kurz zuvor hatte sie bei einem Unfall mit dem Rasenmäher einen Finger verloren und brachte sich später einfach bei, die Rechtshändergitarre linksherum zu spielen.

Nach der Schule zieht Wallis nach Dublin, studiert Musik und lernt bei einem Austauschjahr in Deutschland ihre späteren Bandkollegen Christian und Michael Vinne kennen. Nach ersten Auftritten in Irland, Deutschland und England veröffentlicht Bird ihr Debütalbum, es folgen zwei weitere, daraufhin zahlreiche Musikpreise und über 600 Shows, die so facettenreich sind wie ihre künstlerische Tätigkeit. Ihre Songs, geprägt von Irish Folk über Rock bis hin zu Jazz und aktueller Musik, schreibt sie alle selbst. Handgemachte Musik, voller Energie und Authentizität, ganz im Stil der traditionellen irischen Songwriter-Kultur. Die irische Musikzeitschrift Hotpress Magazine schrieb einst: „Wallis ist eine außergewöhnliche und überzeugende Künstlerin, deren Stimme eine Mischung aus Janis Joplin in ihren Anfangsjahren und Eva Cassidy ist. Definitiv eine Künstlerin, nach der man Ausschau halten soll.“

Die beste Gelegenheit für die Konstanzer bietet sich dazu am 21. April: Dann kommt die Musikerin im Kulturladen vorbei und stellt ihr neues Album „Home“ vor. „Die Art von Läden, in der man sich gegenseitig riechen kann, so wie alles angefangen hat vor vielen Jahren, dorthin zurückzukehren, um zu wissen, wo man herkommt und angefangen hat“, wird die Sängerin in der Ankündigung zitiert.

Freitag, 21. April, 21 Uhr. Karten im Vorverkauf (20 Euro) unter www.kulturladen.de