Konstanz Die ganze Welt in einem Raum: Zimmerbühne feiert Fünfjähriges

Es ist eine Kleinkunstbühne, die dem Konstanzer Kulturleben spannende Impulse gibt und ein Stück Bürgerengagement zeigt: Die Zimmerbühne feiert fünfjähriges Bestehen. Wie Betreiberin Gela Homburger einen besonderen Ort schuf – ohne viel Zuschüsse.

Manchmal kann Gela Homburger es selbst kaum glauben. Sie sitzt in ihrer Zimmerbühne in der Konstanzer Niederburg und staunt ein wenig. Seit fünf Jahren betreibt sie hier eine der ungewöhnlichsten Kultureinrichtungen der Stadt. Seit fünf Jahren kommen Konstanzer hierher, um Musik, Theater oder Literatur zu erleben. Um Produktionen zu sehen, die es nur gibt, weil Gela Homburger diesen Ort geschaffen hat. Jetzt, kurz vor dem Geburtstagsfest, wirkt die Gründerin der Zimmerbühne eher erstaunt als gestresst. Und sehr, sehr dankbar. Am Samstag, 1. Juli, feiert sie mit einem bunten Programm, vielen Mitwirkenden und hoffentlich zahlreichen Gästen den Geburtstag dieses charmanten Ortes.

Es ist die Geschichte von privatem Risikokapital in eher bescheidener Höhe, von persönlichem Engagement und erstaunlichem Rückhalt des Konstanzer Kulturbürgertums. Mit einer kleinen Erbschaft, sagt Homburger, wollte sie sich einen Traum erfüllen – eine kleine Bühne, die Plattform werden sollte für ein Kulturangebot, das es so in Konstanz zuvor nicht gab. Aus dem persönlichen Traum wurde ein Geschenk an die Stadt. Rund 40 Veranstaltungen pro Jahr hat die Zimmerbühne seither erlebt. 48 darf Homburger anbieten. Vier pro Monat. So hat es das Baurechtsamt verfügt – auch alternative Kultur ist an das kommunale Regelwerk gebunden.

"Es ist immer auch ein Leben mit dem Risiko", sagt Gela Homburger. Von den Erträgen der Zimmerbühne kann sie nicht leben. Sie ist schon froh, wenn die Kosten wieder eingespielt werden und sie nicht drauflegen muss. Im Hauptberuf seit 36 Jahren als Logopädin ihren Patienten und deren Sprache verpflichtet, ist die Zimmerbühne für sie allerdings weit mehr als ein Hobby. Zwei Stunden opfert sie pro Tag – im Durchschnitt. Steht eine Veranstaltung an, werden es schnell vier oder sechs. Denn Aufbau, Abbau, Kasse, Künstlerbetreuung, Bewirtung, Kartenreservierung, Programmarbeit oder Buchhaltung: Das alles wird hier von Hand gemacht und ohne Absicht (und Chance) auf Gewinnerzielung.

Neben Homburgers Engagement trägt auch die Loyalität der Künstler die Zimmerbühne. Sie gehen mit der rührigen Chefin gemeinsam ins Risiko, verzichten auf feste Gagen und geben sich mit einem Anteil aus den Eintritts-Erlösen zufrieden, von denen sie vorab nicht wissen, wie hoch sie sein werden. Dennoch legt die Zimmerbühne-Gründerin Wert darauf, dass es korrekt und professionell zugeht. Mnache Künstler nimmt sie zuhause auf, wenn sie in Konstanz übernachten müssen. Aber Reisespesen werden bezahlt, Abmachungen eingehalten. Die Zimmerbühne mag ein idealistisches Projekt sein, aber chaotisch ist ihre Arbeit nicht.

Möglich ist das alles aber auch, weil Gela Homburger Menschen an ihrer Seite hat, die die Zimmerbühne ebenso lieben wie sie selbst. Allen voran, sagt die Zimmerbühne-Chefin, ist da ihr Mann Notker. Der leidenschaftliche Musiker hat mit seinen Kontakten dazu beigetragen, dass hier, in der Niederburg, Gruppen auftraten, die bei vielen Konstanzern etwas zum Schwingen brachten. Aber auch andere Freunde bringen sich ein: Sie stuhlen den bis zu 75 Personen fassenden Raum, verkaufen Eintrittskarten, geben Getränke aus. So ist die Zimmerbühne auch ein bürgerschaftliches Projekt. Das im übrigen seit Bestehen fast vollständig ohne öffentliche Zuschüsse auskommt.

Trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – ist in der Zimmerbühne auch ein kleines Stück Konstanzer Kulturgeschichte geschrieben worden. Vor allem die Theaterstücke des Rechtsanwalts Gerd Zahner aus Singen haben hier eine Heimat gefunden. Die Produktion "Abgefahren. Romer" ist die jüngste einer längeren Reihe, die es in der Zwischenzeit auf größere Bühnen geschafft haben. Wenn ein solches Stück dann zum Beispiel im Stadttheater läuft, ist Homburger auch ein bisschen stolz.

Eine private Kleinkunstbühne als Inkubator für das Kulturleben der Stadt? Soweit will Gela Homburger nicht gehen. Aber sie weiß um den Wert dessen, was sie und ihre Mitstreiter geschaffen haben. Es gibt ein treues Stammpublikum. Manche kommen, weil sie ein bestimmtes Theaterstück, ein ungewöhnliches Konzert oder eine Lesung speziell interessiert. Andere schauen einfach, was in der Zimmerbühne so läuft und kaufen aufs Geratewohl eine Karte – im Vertrauen auf Homburgers Geschmack in der Programmauswahl.

Für die nächsten fünf Jahre Zimmerbühne hat sich Gela Homburger viel vorgenommen. Eine breitere Zielgruppe will sie erreichen, mehr junge Besucher gewinnen und ihre Bühne mit internationalen Produktionen, vielleicht auch aus den Konstanzer Partnerstädten, noch weltoffener machen. An einem Anspruch aber will sie auf keinen Fall rütteln: Die Zimmerbühne soll ein Ort für viele bleiben. Am maximalen Kartenpreis von 15 Euro will die rührige ehrenamtliche Kulturmacherin "so lange festhalten, wie es irgendwie geht".

Das Fest

Fünf Jahre Zimmerbühne werden am Samstag, 1. Juli, ab 16 Uhr gefeiert. Gela Homburger lädt in ihre Bühne im Konstanzer Stadtteil Niederburg, Sankt-Johann-Gasse 2, ein. Um 16.30 Uhr spielt die Theatergruppe Fabula Szenen aus „Schlaflos“. Um 18 Uhr folgt eine „Lesung zum Fest“ mit Bernd Wengert. Um 20 Uhr ist dann Zeit für eine „Stubete“, wie man auf Badisch zu einem spontanen gemeinsamen Musizieren sagt. Es treten auf: Notker Homburger, Thomas Banholzer, Andreas Dannenmayer, Norbert Heizmann, Yvonne Moore, Mat Callahan, Alex Behning und andere. Anschließend wird bis zur Sperrstunde gefeiert. Während der laufenden Veranstaltungen ist kein Einlass. Durch einen Zuschuss des Kulturbüros Konstanz kann Gela Homburger auf Eintrittsgelder verzichten. Es gibt aber eine Spendensammlung. (rau)