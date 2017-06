Konstanz Die etwas andere Republikflucht: Entenfamilie von Schweizer Zoll eingefangen

Beim Versuch die Schweizer Grenze zu überqueren wurde eine kleine Entenfamilie getrennt. Ein Entlein hat sich später beim Zoll "gemeldet". Konstanzer kennen die eidgenössische Republikflucht eher am Wochenende.

Eine nervenzerreißende Verfolgungsjagd über Straßen, einen reißenden Strom und durch den Dschungel; schließlich ein Happy End mit viel Herzschmerz. Geschichten wie diese schreibt doch eigentlich nur der Film. Wenn in diesem Fall die Verfolgten nicht eine Entenfamilie, der Strom nicht der Rhein und der Dschungel nicht Schweizer Gestrüpp wäre. Eine junge Entenfamilie versuchte die Grenze zu überschreiten. Eidgenössische Republikflucht – das ist mit den Schweizer Grenzschützern nicht zu machen.



Man will seine Entlein ja im Trockenen wissen. Flugs wurde die Familie eingefangen, nur ein kleines Entlein – zuvor getrennt von seiner Mama und den Geschwistern – watschelte später tapfer an der Zollbehörde vorbei. Die Grenzer griffen erneut beherzt zu, die Familie wurde erfolgreich wiedervereint und am Übertritt gehindert. In diesem Fall ging es zwar vom Kanton St. Gallen nach Österreich – aber von eidgenössischer Republikflucht können Konstanzer ganze Oratorien singen. Spätestens morgen, ein langes Wochenende steht bevor. Oder sollen wir sagen: droht?