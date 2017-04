Konstanz Die düstere Welt der Mafia: Gomorrha feiert am Stadttheater Premiere

Das Konstanzer Stadttheater inszeniert die Bühnenfassung des Buchs Gomorrha von Autor Roberto Saviano. Premiere ist am Donnerstag in der Spiegelhalle. Regisseur Adam Nalepa aus Polen führt zum ersten Mal in Konstanz Regie.

Als der italienische Autor Roberto Saviano vor elf Jahren sein Werk über die Machenschaften der neapolitanischen Verbrecherorganisation Camorra veröffentlichte, hat das hohe Wellen geschlagen. Mit Gomorrha schrieb der in Neapel geborene Journalist ein Buch, das zahlreiche Preise gewann, weltweit mehr als zehn Millionen Mal verkauft und in 51 Sprachen übersetzt worden ist. Mit Gomorrha schrieb Saviano aber auch ein Buch, das sein Leben bedroht. Der Autor lebt versteckt und steht unter Personenschutz, weil die Camorra droht, ihn umzubringen. Er habe es sehr oft bereut, das Buch geschrieben zu haben, erzählte er in einem Interview. Könne er zurück, würde er es nicht mehr schreiben.

Drohungen hätten sie nicht erhalten – noch nicht, erzählen Adam Nalepa und Anna Langhoff im Foyer der Spiegehalle. Der polnische Regisseur und die Dramaturgin aus Berlin inszenieren die düstere Geschichte auf der Konstanzer Bühne. Die Fassung fürs Theater, die vor zehn Jahren in Italien uraufgeführt wurde, zeigt das Stadttheater in der Spiegelhalle erstmals in deutscher Sprache auf einer deutschen Bühne. "Wir haben es modernisiert und den Schauspielern die Möglichkeit gegeben, viel zu improvisieren", erklärt Adam Nalepa im Pressegespräch. Im Kern sei die Geschichte aber die gleiche geblieben.

Das Stück erzählt von der Macht der Mafia und dem Sog des Illegalen, wie sich Korruption auf die Gesellschaft auswirkt, Giftmüll verschoben und mit Drogen gehandelt wird. "Das geht uns alle etwas an", sagt Anna Langhoff. Und: "Die Mafia ist in Neapel sehr präsent. Es gibt keinen Lebensbereich, den sie sich nicht unter den Nagel gerissen hat." Das Stück thematisiert menschenunwürdige Lebensbedingungen in der Textilbranche, Konkurrenzkämpfe und archaische Blutrache, globale Geschäfte und Konsumgesellschaft. "Es geht dabei auch um die Auseinandersetzung mit wild gewordenem Kapitalismus. Es ist wichtig für das Theater, dieses Thema zu behandeln", sagt Langhoff. Es liege allerdings nicht in ihrem Interesse, die Geschichte lehrstückhaft, mit erhobenem Zeigefinger zu inszenieren.

Die Spielstätte als Hauptcharakter

Im Stück geht es um fünf verschiedene Menschen, deren Schicksale miteinander verknüpft sind. Waffen werden auch gezogen. Der Inszenierung liege zwar ein minimierender Gedanke bei, aber es gebe Grenzen. "Wir schießen", sagt der Regisseur; Langhoff ergänzt: "Die Auseinandersetzung mit der Waffe ist ein so zentrales Thema bei mehreren Figuren, dass sich das nicht vermeiden ließ." Für die Schauspieler sei es eine große Aufgabe, Menschen zu spielen, die unter so hohem Druck stehen. "Wir bringen ein anderes Klientel auf die Bühne", erklärt Nalepa, der von der Spielstätte begeistert ist. "Es war immer ein Traum, in einem a-theatralen Raum ein Stück zu machen." Die Spiegelhalle am Konstanzer Hafen sei wie geschaffen für das Stück Gomorrha. "Der Hauptcharakter kommt von der Halle", erklärt Bühnenbildnerin Anke Niehammer. Sie habe versucht, den Raum so zu belassen, wie er ist. "Es ging eher darum, ihn zu ergänzen. Das, was da ist, noch hervorzuheben."

Eine Besonderheit der Inszenierung ist, dass das Stück eine dokumentarische Ebene hat. "Darauf wollten wir nicht verzichten", sagt Nalepa. Denn das Stück mit seinen lokalen Besonderheiten erschließe sich für den Konstanzer nicht sofort. "Und Saviano hat uns den dokumentarischen Hintergrund geliefert", erklärt er. Die theatrale und die dokumentarische Seite spannend zu verbinden, daran hätten sie lange gearbeitet. Mehr möchte der polnische Regisseur allerdings nicht verraten, der mit Gomorrha zum ersten Mal am Theater Konstanz inszeniert.

Autor, Buch und Stück

Der Autor: Roberto Saviano ist 1979 in Neapel, Italien, geboren. Er ist Schriftsteller und Journalist und beschäftigt sich in seinen Reportagen mit organisierter Wirtschaftskriminalität.

Roberto Saviano ist 1979 in Neapel, Italien, geboren. Er ist Schriftsteller und Journalist und beschäftigt sich in seinen Reportagen mit organisierter Wirtschaftskriminalität. Das Buch: 2006 veröffentlichte Saviano das Buch Gomorrha. Es wurde als Spielfilm und als Serie verfilmt. Gomorrha ist ein Begriff aus der Bibel, von der Geschichte der Städte Sodom und Gomorrha, die von Gott aufgrund ihrer Sündhaftigkeit vernichtet wurden.

2006 veröffentlichte Saviano das Buch Gomorrha. Es wurde als Spielfilm und als Serie verfilmt. Gomorrha ist ein Begriff aus der Bibel, von der Geschichte der Städte Sodom und Gomorrha, die von Gott aufgrund ihrer Sündhaftigkeit vernichtet wurden. Das Stück: Die italienische Bühnenfassung von Gomorrha (Roberto Saviano und Mario Gelardi) existiert seit zehn Jahren; in deutscher Sprache, übersetzt von Brigitte Korn-Wimmer, wird sie zum ersten Mal in Deutschland aufgeführt. Mit dabei: Adam Nalepa (Regie), Anke Niehammer (Ausstattung), Anna Langhoff (Dramaturgie) sowie die Schauspieler Ingo Biermann, Jörg Dathe, Julian Härtner, Julian Jäckel, Tomasz Robak.

Die Premiere von Gomorrha ist am Donnerstag, 13. April, 20 Uhr, in der Spiegelhalle, Hafenstraße 12. Weitere Termine im April und Mai. Karten gibt es für 18 Euro an der Theaterkasse, unter Telefon (0 75 31) 900 150, per E-Mail an theaterkasse@konstanz.de oder im Internet unter www.theaterkonstanz.de