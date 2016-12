Litzelstetten Die besondere Geburtstagsnacht

Die evangelische Kirche in Litzelstetten feiert Christi Geburt. Eine Dingelsdorfer Schülerin schrieb extra ein Krippenspiel.

Terroranschläge, Krieg und Leid – diese Themen beschäftigen die Menschen in der ganzen Welt. Für Frieden beten alle Gläubigen, in der Gewissheit, dass es Gott gibt, der sich um die Menschen kümmert. Gleichwohl ist Weihnachten das Fest der Freude und der Hoffnung. Dies vermittelte der Familiengottesdienst in der evangelischen Auferstehungskirche in Litzelstetten, den Pfarrer Christof Ellsiepen und Diakonin Beate Granzin gestalteten, auf besondere Weise. Die letztjährige Konfirmandin Bianca Sender aus Dingelsdorf hatte ein eigenes humor- und gehaltvolles Krippenspiel geschrieben, welches Kinder und Jugendliche mit Freude auf die Bühne brachten. Es handelte von der scheinbar einfach zu beantwortenden Frage nach dem Sinn von Weihnachten.

Für den Schüler ist Weihnachten toll, weil es viele Geschenke gibt. Das Christkind ist für ihn lediglich der Gehilfe des Weihnachtsmanns. Die Weihnachtsengel können da nur den Kopf schütteln. „Es geht nicht um Geschenke. Es geht um Jesu Geburt“, stellen sie fest. „Aber warum?“ Diese Frage beschäftigt den Jungen, und die Weihnachtsengel versuchen gemeinsam mit ihm, die Antwort zu finden, denn auch die Szenerie in Bethlehem ist dem Buben nicht ganz plausibel. Ein Kind ist auf die Welt gekommen, Hirten und Weise aus dem Morgenland preisen ihn. „Ich hab’s kapiert: Jesus ist supertoll. Aber warum feiern wir Weihnachten?“, meint der Bub.

Weiter geht es auf Antwortsuche. Jesus hat den Menschen Hoffnung gegeben und von Gott gesprochen, aber auch das überzeugt den Knaben nicht, denn: „Meine Lehrerin redet auch viel.“ Doch nach und nach erfährt er, dass Jesus ein Mensch war, der viel Gutes getan hat, dass er Kranken und in Not Geratenen geholfen hat, ein Segen und ein Retter ist. Die Oma des Schülers gibt letztlich die Antwort, warum Jesus Geburtstagsfest alljährlich gefeiert wird: „Es geht darum, anderen eine Freude zu machen, den Mitmenschen zu zeigen, dass wir sie lieb haben – so wie es Jesus getan hat.“