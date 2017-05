Konstanz Die Zauberin mit der Nähmaschine: Schneiderin Aneta-Elisabeth Stublensky denkt ans Aufhören

Sie ist die Schneidermeisterin für die besonderen Herausforderungen und hat ihren Betrieb mit viel Herz und viel harter Arbeit aufgebaut. Jetzt liebäugelt Aneta-Elisabeth Stublensky mit dem Ruhestand und sucht eine Nachfolge.

Der abgewetzte Teddy, der eine neue Haut braucht, das Lieblingskleid, das schon lange nicht mehr zur Figur der Trägerin passen will, oder die Radlerstulpen, die einfach nicht am Bein halten wollen. Bei Aneta-Elisabeth Stublensky landen oft die etwas schwierigeren Nähaufträge, die auch mal das Tüfteln und Querdenken erfordern. Die 68-jährige Schneidermeisterin lässt sich fast immer etwas einfallen, um ihren Kunden eine Lösung anzubieten. Sie greift dann oft in ihr umfangreiches Stoff- und Materiallager und zaubert eine Lösung auf den Tisch, so auch für die alte Frau, für die der Teddy ein Lebensbegleiter war. Vor 25 Jahren hat Aneta-Elisabeth Stublensky als alleinerziehende Witwe mit zwei kleinen Kindern unter großen Mühen ihre Werkstatt in der Zollernstraße aufgebaut, jetzt denkt sie ans Aufhören. Sie möchte aber noch einen guten Nachfolger finden.

Aneta-Elisabeth Stublensky mag Herausforderungen, etwa die teure Lederjacke, die zum Ändern einmal komplett auseinandergenommen werden muss. Die 68-Jährige redet mit ihren Kunden über deren Wünsche, über das Mögliche und das Unmögliche. Einer Frau ein Kleid aus einem Stoff zu nähen, der offensichtlich nicht zu ihr passt, kommt für Stublensky nicht in Frage. Lieber wende sie Zeit auf, um einen passenden Stoff zu finden. Ihre Mühen zahlen sich aus. Stublensky hat Kunden, die ihr zum Geburtstag Sekt und Kuchen bringen, die ihr Karten aus dem Urlaub schicken, die wissen, dass 16 Uhr ihre Zeit für Kaffee, Kuchen und eine halbe Stunde Ruhe ist. Das alles wirkt so kuschelig und gemütlich, doch hinter Stublensky liegen lange Jahre harter Arbeit, die sie vor allem leistete, um ihren beiden Söhnen eine Zukunft zu bieten.

"Ich habe keine Zeit gehabt, alt zu werden. Ich habe immer nach vorne gerudert", sagt sie selbst. 1987 war für sie ein dramatisches Jahr. Es war das Jahr, in dem sie von Bulgarien nach Konstanz zog, der Geburtsstadt ihres Vaters, und es war das Jahr, in dem ihr Mann völlig überraschend bei einer Operation gestorben war. Sie stand alleine da mit zwei Kindern im Alter von acht und neun Jahren, musste ihr Deutsch verbessern und sich beruflich neu orientieren. Die Frau, die auch ausgebildete Musikerin ist und in Bulgarien 16 Jahre lang professionell Kontrabass im Orchester gespielt hatte, arbeitete in Konstanz anfangs als Zimmermädchen. Vor der Frühschicht habe sie den beiden Schulbuben das Frühstück bereitgestellt und sie später per Telefonanruf geweckt. Bei Beratungsgesprächen mit den Wirtschaftskammern kam sie auf die Idee, sich mit ihrem zweiten Beruf, Schneiderin, eine neue Existenz aufzubauen. Sie musste aber noch den Meister machen. Sie fand in der Zollernstraße in den Räumen einer früheren Polsterei ihre Werkstatt und im selben Haus eine Wohnung.

Zwischen beiden pendelte sie viele Jahre ständig hin und her. Während sie unten nähte, lief oben die Waschmaschine oder schmorte der Auflauf für die Kinder im Ofen und neben ihr tickte die Küchenuhr, damit sie dies auch nicht vergaß. In der Zeit, in der die Kinder noch klein waren, sei nach dem Abendessen für sie meist noch lange kein Feierabend gewesen, erinnert sie sich. Sie habe an vielen Abenden gearbeitet, manchmal bis spät in die Nacht, und immer auch an Samstagen. Erst seit sie Rentnerin sei, habe sie das Pensum auf vier Tage die Woche, mit jeweils acht Stunden verkürzt.

Ihre Werkstatt, das war ihr Lebensraum. Hier steht die von der Großmutter vererbte Nähmaschine, auf der Stublensky mit sieben oder acht Jahren die erste Hose nähte, und zwar für den eigenen Teddybär. Ein Blickfang im Raum sind knallrote Schuhe mit hohen Plateau-Absätzen. Sie erinnern an ihre Jahre im bulgarischen Orchester und die Gastspiele im westlichen Ausland. Bei einem Aufenthalt in Holland habe sie sich die auffälligen Schuhe gekauft. Zum Herzstück der Werkstatt gehört die Pfaff-Industrie-Nähmaschine, die sie zum Start ihrer Schneiderei für 4000 Mark auf Kredit gekauft hatte. Sie rattert noch heute für sie. Gleich neben dem Arbeitstisch steht das Körbchen von Lea, dem spanischen Straßenhund-Mischling, der bei der Schneidermeisterin eine zweite Chance bekommen hat.

Aneta-Elisabeth Stublensky möchte sich in absehbarer Zeit einen Traum erfüllen: Eine Reise mit dem Wohnmobil durch Europa. Eine Freundin und sie wollen zusammen auf Tour gehen. Bevor sie loszieht, würde sie gern ihre Werkstatt jemanden übergeben, bei dem sich ihre Kunden mit all den Spezialwünschen weiter wohlfühlen können.

Großer TV-Auftritt

Die Schneidermeisterin Aneta-Elisabeth Stublensky hat es schon einmal vor ein Millionen-Publikum geschafft. Sie hatte sich im Fußball-WM-Jahr 1998 erfolgreich mit einem neckischen Werbespot bei der Harald-Schmidt-Show beworben. 1,02 Millionen Zuschauer sahen das Amateur-Video, das sie zusammen mit Bekannten produziert hatte. Es zeigte Fans beim Fußballschauen, die beim entscheidenden Tor von einer reißenden Bluse abgelenkt wurden, die freizügige Blicke zuließ. Botschaft: Kunden der Schneiderin Aneta-Elisabeth Stublensky wäre das nicht passiert. (rin)