Konstanz Die Würze der Gemeinde: Einführung der neuen Pfarrer der Luthergemeinde

Gerd August Stauch und Markus Beile halten zur Einführung ins gemeinsame Pfarramt für die Luthergemeinde eine aufrüttelnde Predigt

Gerd August Stauch trug klassisch-protestantisch schwarzen Talar, Markus Beile die bei Protestanten eher seltene, helle Tunika mit grüner Stola. Doch es waren nicht die liturgischen Hüllen, welche die rund 250 Menschen bewegten, die in der Lutherkirche bei der Einführung der beiden neuen Pfarrer für die Luthergemeinde dabei waren. Es waren die Worte der beiden Neuen, die aufrütteln. Viele Gäste, darunter auch der katholische Dekan Mathias Trennert-Helwig, zeigten sich beeindruckt von der Predigt. Es ging um die Haltung von Christen, die für und mit anderen leben, sich dabei einmischen und für die Schwachen stark machen sollen.

Stauch und Beile knüpften an berühmte Worte aus der Bergpredigt an, in der Jesus die Jünger direkt anspricht, und zu ihnen sagt: "Ihr seid das Salz für die Welt." Das Salz sei wertvoll und lebensnotwendig, aber nur, solange es auch Kraft entfalte, sagte Beile. Die Kraft des Salzes entfalteten aber nicht Christen, die nur noch pro forma in der Kirche seien, die nur mit anderen kuscheln und es nett haben wollten. Viele wählten lieber den Zucker als das Salz. Sie wollten gemocht und angepasst sein, und scheuten klare Worte. Kollege Stauch schloss an die Ausführungen an: "Die Gegenwart leidet unter Überzuckerung." Gleichzeitig würden im wirtschaftlichen Leben die Leistungsanforderungen immer höher geschraubt. Jesus sage ohne erhobenen Zeigefinger und moralischen Anspruch: "Es braucht Dich!" Es gehe um das Leben für und mit anderen, auch mit denen, die man nicht gleich versteht oder gar mag. Pfarrer Stauch forderte dazu auf, den Widerspruch zu wagen, sich mit anderen Ansichten auseinanderzusetzen, auch mit der Tendenz einzelner Gruppen und Nationen die eigenen Mitglieder immer stärker zu machen. Denn für Christen gelte anderes: "Gott will, dass der Starke den Schwachen stärkt."

In dem vom Bach-Chor unter Kirchenmusiker Claus Gunter Biegert gestalteten Gottesdienst hatte Dekanin Hiltrud Schneider-Cimbal die beiden Pfarrer vereidigt und ihnen zusammen mit den Ältesten der Luthergemeinde den Segen gespendet. Im anschließenden Empfang im Gemeindehaus in der Schulstraße, wünschte sich der katholische Dekan Trennert-Helwig ein geschwisterliches Miteinander der Katholiken und Protestanten. Beide Kirchen kooperierten schon heute, etwa bei den Schulgottesdiensten und beim Konziljubiläum.