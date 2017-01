Konstanz Die Schulen öffnen Türen: Integration in Vorbereitungsklassen für Flüchtlingskinder

Integration (3): In den Vorbereitungsklassen lernen Flüchtlingskinder Deutsch, schließen neue Freundschaften und finden ihren Platz in unserer Gesellschaft

Ronahi Hasan ist seit sechs Jahren in Deutschland. Und seit sechs Jahren vermisst sie ihre Heimat Syrien. Trotzdem fühlt die 16-Jährige sich in Konstanz integriert. Sie spricht fließend Deutsch, hat neue Freunde gefunden. An ihren mühsamen Weg nach Konstanz erinnert sie sich gut, obwohl sie damals erst acht Jahre alt war. "Insgesamt brauchten wir drei Jahre", sagt sie. Dass sie nun überlegt, die Mittlere Reife abzulegen und danach die Berufsfachschule zu besuchen, ist neben ihrer eigenen Anstrengung auch ein Verdienst der Lehrer – zunächst an der Stephansschule, jetzt an der Geschwister-Scholl-Schule (GSS). Ähnlich erfolgreich ist die 15-jährige Elissa Al Saleh aus dem Libanon. Als sich der Konflikt zwischen Sunniten und Aleviten zuspitzte, kam sie vor vier Jahren hierher. Nun strebt auch sie die Mittlere Reife an der GSS an, spricht mit ihren Geschwistern und der Mutter nur noch Deutsch.

Die beiden Beispiele zeigen: "Wenn es ein richtiges Schulleben gibt, kann dies der Schlüssel zu einer neuen Welt sein", sagt Dirk Tinner, Leiter der Werkrealschule an der GSS und zuständig für die vier Vorbereitungsklassen. Das bedeutet allerdings großen Aufwand für die Lehrer. "Wir integrieren jedes Jahr rund 25 Schüler voll in die Regelklassen. Bei jedem Einzelnen müssen wir in allen Fächern prüfen, auf welchem Stand er ist", so Tinner. Zeugnisvorlagen entwickelten die Lehrer selbst, außerdem bildet die GSS Schülerpaten aus. Auch die Schulsozialarbeiterin ist eingebunden. "Integration ist kein Selbstläufer", sagt Dirk Tinner. Und: "Bislang fiel kein VKL-Schüler durch die Prüfungen."

Doch das Modell hat Grenzen. Als der Flüchtlingsstrom nicht abriss, rief Tinner um Hilfe. Und er wurde gehört. Unter anderem entschied sich das Humboldt-Gymnasium, eine VKL anzubieten. 18 Schüler lernen dort, davon sind 13 Flüchtlinge. Die anderen kommen aus der Türkei, den USA, Kroatien und Bulgarien. Von Anfang an besuchen die VKL-Schüler in vielen Fächern gemeinsam den Unterricht mit Gymnasiasten. Skeptiker wandten vor Beginn des einzigartigen Angebots ein: Flüchtlingskinder ohne Deutschkenntnisse am Gymnasium? Kann das funktionieren? "Es kann", sagt Lehrer Erwin Riede. "Wir haben ohne Wenn und Aber ein Erfolgsmodell geschaffen." Ob ein Schüler geeignet ist, zeigt sich erst in der Praxis, genormte Tests gibt es nicht. Für Erwin Riede ist deshalb klar: Ohne die zusätzlichen Deputatsstunden und ohne Robin Barz wäre das Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Barz ist 19 Jahre alt und absolviert sein Freiwilliges Soziales Jahr am Humboldt. "Ich bin wie ein großer Bruder für die VKL-Schüler", sagt Robin. Er begleitet sie im Unterricht, organisiert Busfahrkarten, hilft bei den Hausaufgaben. Robin ist überzeugt: "Man kann Kinder nicht als dumm abstempeln, nur weil sie die Sprache anfangs nicht gut können."

Trotz aller Erfolgsmeldungen erschweren Konflikte zwischen den Nationen an allen Schulen die Arbeit. Sunniten gegen Schiiten, Syrer gegen Afghanen. Dirk Tinner erklärt: "Diese Probleme bringen die Schüler aus den Notunterkünften mit. Viele müssen lernen, auf Gewalt zu verzichten." Angela Murmann-Ise, die an der Berchenschule die VKL leitet, berichtet von Neid und Missgunst. Dennoch seien alle motiviert, Deutsch zu lernen. "Aber sie haben einen harten Weg hinter sich, manche verloren ein Elternteil", so Angela Murmann-Ise. "Es ist mühsam, doch unsere Arbeit trägt Früchte", sagt sie.

So beschreibt es auch Mona Schilkoswski, Leiterin der Sonnenhaldeschule, wo 32 zugewanderte Kinder lernen. "Die Arbeit mit den VKL-Kindern bedarf viel Vorbereitung, ist aber wunderschön", sagt sie und gibt ein Beispiel: "Wenn wir Apfelmus kochen oder in den Wald gehen, sind die Schüler oft viel begeisterter als unsere deutschen Kinder." Damit beide Gruppen nicht unter sich bleiben, sorgt sie für gemeinsame Aktivitäten. Die Bemühungen um die Kinder, deren Bildungsniveau sich zwischen Kindergarten und dritter Klasse bewegt, lohnen sich: "Einige könnten später auf ein Gymnasium wechseln", erzählt die Rektorin. "Darauf bin ich richtig stolz."

Vorbereitungsklassen

Die GSS startete vor fünf Jahren mit zehn ausländischen Kindern, heute sind es 76 Schüler. Je eine weitere VKL ist an die Mädchenschule Zoffingen und an das Humboldt angegliedert. An der Sonnenhalde besuchen 19 Kinder eine reine VKL. An der Grundschule Allmannsdorf lernen einige Kinder mit Migrationshintergrund in Regelklassen. Rektor Wolfgang Gerstenlauer sagt: „Die Integration der Kinder aus fremden Ländern ist nicht immer einfach. Es klappt umso besser, je mehr sich die Eltern dafür stark machen.“ (kis)