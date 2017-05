Konstanz "Die Reifenprüfung": Eine theatrale Umrundung des Bodensees

Zwei Konstanzer Schauspieler vom Stadttheater campen rund um den See und stehen jeden Abend auf improvisierten Bühnen.

In einem quietschgelben Panda samt Campinganhänger umrunden die Schauspieler Jonas Pätzold und Philip Heimke auf ihrer theatralen Reifenprüfung den Bodensee, schlafen jede Nacht an einem anderen Ort und bespielen nach und nach die ganze Region mit Theaterszenen. Auf ihrer Expedition haben sie Texte von Shakespeare, Ionesco, Schwitters und Heiner Müller im Gepäck. Kein Campingplatz zu ordentlich, kein Hafen zu laut, um den zwei Abenteurern nicht als Bühne zu dienen.



Start war am Dienstag vor der Spiegelhalle, am Mittwoch spielen sie um 19 Uhr auf dem DKV-Campingplatz am Wasserwerk. Am 28. Juli wird das Duo auf dem Münsterplatz zurückerwartet. Na dann: Gute Fahrt!



Den gesamten Tourplan gibt es hier!



Videos vom Start am Dienstagabend in Konstanz: