Konstanz Die Rathausoper als Ein-Mann-Betrieb: Peter Bauer über 35 Jahre musikalisches Sommertheater

Wie sieht die Zukunft der Konstanzer Rathausoper aus? Eine finanzielle Förderung der Veranstaltung durch die Stadt soll Peter Bauer entlasten.

Aus Peter Bauer spricht die Liebe zur Musik, wenn er über sein Baby spricht. Die Kammeroper im Rathaushof, die er vor mittlerweile 35 Jahren aus der Wiege hob, ist ohne ihn eigentlich kaum vorstellbar. Bei diesem Gedanken muss der 73-Jährige lachen. "Es wird hoffentlich auch nach mir noch die Rathausoper geben", sagt er. "Ich habe zwar nicht vor, in nächster Zeit aufzuhören, aber irgendwann ist auch für mich einmal Schluss. Man weiß ja nie, was passieren kann." Rund 200 bis 250 Stunden arbeitet er Jahr für Jahr ehrenamtlich, damit die Veranstaltung stattfinden kann. Kaum zu glauben, dass diese Tätigkeit irgendwann ein anderer frewillig und ohne Bezahlung übernehmen möchte. Peter Bauer sieht das ähnlich und hat nun bei der Stadt einen Antrag gestellt, die Rathausoper zukünftig mit 25 000 bis 30 000 Euro zu unterstützen. "Wir suchen nach einer Struktur, die mich auch ein wenig entlastet", sagt der pensionierte Lehrer. "Bisher ist die Rathausoper ja mehr oder weniger ein Ein-Mann-Betrieb." Mit den Gemeinderäten ist er im Gespräch, er besucht die Fraktionen und lotet die Möglichkeiten aus. "Ich bin da eigentlich ganz leidenschaftslos", sagt er auch. "Entweder der Stadt ist die Rathausoper das Geld wert oder eben nicht."

Im Kulturausschuss wurde im Juni darüber diskutiert. Johannes Kumm von der SPD sagte offen und ehrlich: "Das ist das Projekt von Peter Bauer. Wenn er nicht mehr will, sollten wir überlegen, ob dann auch das Projekt beendet wird." Holger Reile von der Linken Liste bezeichnete Kumms Aussagen als "Aufruf zur kulturellen Selbstausbeutung". Peter Bauer beobachtet die Diskussionen über eine etwaige Nachfolge für ihn interessiert aus dem Hintergrund. "Wir werden sehen, ob die Kultur in unserer tollen Stadt eine gute Lobby hat oder nicht." Der große Italien-Fan Peter Bauer vergleicht Konstanz ganz gerne mit Orten auf dem Appenin. "Wenn man durch die Gassen schlendert und die Menschen sitzen vor den Cafés und Häusern – das ist ein ganz besonderes Flair und hat schon etwas von Venedig oder Florenz."

Als Peter Bauer aus dem Schwarzwald nach Konstanz kam, verliebte er sich sofort in die Stadt am Bodensee. Da er schon immer ein kulturelles Projekt verwirklichen wollte und er den Rathaushof als idealen Standort für eine kleine, aber feine Open-Air-Oper betrachtete, setzte er sich an die Umsetzung seiner Idee. Er suchte bewusst nach einer besonderen Veranstaltung, die so in Konstanz bis dato noch nicht existierte. Den Uni-Chor hatte er damals bereits gegründet, auch dieser existiert heute noch und trägt höchst anspruchsvolle Stücke vor. Strawinsky, Orff, Händel, Mozart oder Rossini – in der Rathausoper sind ebenfalls die größten Werke zu sehen.

Für dieses Jahr hat sich Peter Bauer Bohuslav Martinus Ariadne herausgesucht, eine lyrische Oper in einem Akt. Sorgfältig wählt Peter Bauer Jahr für Jahr die Inszenierungen aus, dabei überlässt er nichts dem Zufall. "Das Stück muss auch immer zum Rathaushof passen", erklärt er. "Ein sozialkritisches Stück sehe ich hier einfach nicht." Monatelang hört er sich Opern an, blickt stundenlang auf Partituren – ehe irgendwann der Moment kommt, an dem tief in seinem Innersten die Entscheidung fällt. "Bis dahin sage ich niemandem, mit welchen Ideen ich schwanger gehe. Erst beim Treffen mit dem Förderverein sage ich dann: Das ist das neue Stück."

Peter Bauer plaudert im Gespräch auch aus dem Nähkästchen. In den vergangenen 35 Jahren hat er so manchen eigenwilligen Sänger kennengelernt. Da konnte es schon mal vorkommen, dass mitten in der Nacht sein Handy klingelte und sich ein Tenor bitterböse über die ungeeignete Altstadtwohnung als Domizil beschwerte. "Diese Menschen müssen gehegt und gepflegt werden", erzählt er schmunzelnd. "Das ist eine ganz besondere Spezies." Er hat ebenfalls gelernt, dass Tenöre oder Soprane sich eher selten auf Rollen bewerben, sondern dass sie eher darauf warten, dass man sich bei ihnen bewirbt. Sein großes Netzwerk hilft Peter Bauer bei der Auswahl, spätestens beim Vorsingen trifft er dann seine Entscheidung.

Musikalisches Sommertheater mit besonderem Flair