Konstanz Die Polizei musste sie wecken: Betrunkene Frau fällt in Konstanzer Linienbus in Tiefschlaf

Die Polizei musste sie wecken: Betrunkene Frau fällt in Konstanzer Linienbus in Tiefschlaf

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz: Beamte mussten in Konstanz eine Frau aus einem Linienbus führen, die so tief eingeschlafen war, dass des Busfahrer Hilfe brauchte.

Die 47-Jährige war am Dienstag gegen 14.30 Uhr in einen derart tiefen Schlaf gefallen, dass der Busfahrer sie partout nicht wecken konnte und die Polizei tief. Den Beamten gelang es laut einer Pressemitteilung schließlich, die alkoholisierte Frau aus dem Bus zu führen. Den Angaben zufolge hatte sie bereits eingenässt, die Polizei sorgte dafür, dass sie ärztlich untersucht wurde. Aufgrund einer richterlichen Anordnung wurde sie anschließend zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.