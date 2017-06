Die Orsons, Bosse, OK KID: 5000 Menschen feiern beim Campus-Fetival an der Uni

Das Konstanzer Campus-Festival lockt am Wochenende bei großer Hitze die Massen. Die Polizei ist im Nachgang zufrieden mit der entspannten Atmosphäre

Die Sonne steht auf ihrem Zenit, als feststeht: Nichts geht mehr auf dem Parkplatz Nord der Universität. Im positiven Sinne. Das Campus-Festival 2017 ist am Samstagnachmittag ausverkauft, letzte Restkarten sind an die Frau oder den Mann gebracht. Die Polizei geht von etwa 5000 Besuchern aus.

Die Musiker der Südwestdeutschen Philharmonie legen ihre Violinen beiseite, verstauen die Hörner und lassen die Paukenschlägel niedersinken. Manchem steht der Schweiß auf der Stirn, nicht nur wegen der zur Mittagszeit an der 30-Grad-Marke kratzenden Temperaturen. Einen solchen Auftritt erleben auch die Konstanzer Klassik-Profis nicht alle Tage: 20-Jährige jubeln frenetisch, erwarten Zugabe um Zugabe und fordern vor allem eines: „Lauter!“ Dirigiert vom jungen Konzertmeister und Violinisten Mihalj Kekenj begleitet das 60-köpfige Orchester die beiden Elektro-DJs Moonbootica zur Eröffnung des Festivals am Samstag. Ein mutiger Start der Veranstalter um Xhavit Hyseni und eine Herausforderung an die Tontechniker.

Mutig war es angesichts der Temperaturen auch, nur eine Anlaufstelle für kostenloses Wasser bereit zu stellen. „Abgesehen von den langen Wartezeiten am Trinkbrunnen gibt es keine Klagen, den Menschen geht es gut“, sagen zwei Sanitäter vom Rettungsdienst. Xhavit Hyseni sagte gestern: "Wir haben diese Schwachstelle erkannt und werden Sie im nächsten Jahr optimieren." Der Einsatzleiter der Polizei fasst die Atmosphäre zusammen: „Alle feiern friedlich, niemand tritt aggressiv auf, wir sind zufrieden.“ Zollbeamte haben gleichzeitig vor dem Festivalgelände eine größere Drogenkontrolle durchgeführt, deren Bilanz zunächst offen war.

Nach dem Ausflug in die Klassik geht es musikalisch in weniger waghalsigen Festivalgewässern weiter. Mit Rock, Indie-Pop und schließlich dem ersten von zwei Höhepunkten: dem Sänger Axel Bosse mit seiner gleichnamigen Band. Der 37-Jährige liefert routinemäßig seine kleinen und großen Hits ab („Dein Hurra“, „Steine“) und richtet völlig durchgeschwitzt angesichts unruhiger Zeiten seine politische Meinung ans Publikum: „Seid wachsam und zeigt den Vollidioten da draußen den Mittelfinger!“

Ohne politische Wut, aber mit einer Menge guter Laune im Bauch betreten am späten Abend die Stuttgarter Hip Hopper Die Orsons die Bühne. Gemäß ihres bekanntesten Lieds bringen sie noch einmal „Schwung in die Kischde“, bevor sich die Menschen per Shuttle-Bus auf den Weg machen. Viele nicht nach Hause, sondern zur Aftershow-Party ins Industriegebiet, wo sie bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags weiterfeiern. Gut möglich, dass sie auf dem Weg ins Bett dem ein oder anderen Philharmoniker noch einmal begegneten – beim Brötchen holen. Musik verbindet eben.

Die Organisatoren

Das Campus-Festival 2017 fand in diesem Jahr zum dritten Mal statt, erstmals mit einer zweiten Bühne. Organisator ist die studentische Existenzgründerfirma Nachtschwärmer-KN. Viele Mitarbeiter studieren noch in unterschiedlichen Bereichen oder haben gerade ihren Abschluss an der Uni oder der HTWG gemacht. Ohne ehrenamtliches Engagement wäre das Festival nicht zu stemmen. Entsprechend dankbar war Gründer Xhavit Hyseni nach dem Festival am Samstagabend: "Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen, ihr seid großartig", sagte er an die etwa 150 Helfer gerichtet. (bbr)