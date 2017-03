Konstanz Die Krux mit der Moral im Stück "Der gute Mensch von Sezuan"

Das berühmte Theaterstück von Bertold Brecht hat am Freitag, 24. März, im Stadttheater Konstanz Premiere. Regisseur Jo Fabian möchte "starke Bilder" zeigen. Die Zuschauer erwartet ein Abend zum Mitdenken.

Es ist nicht immer leicht, ein guter Mensch zu sein. Zumindest, wenn man sich dabei nicht selbst schaden möchte. So erlebt es die Prostituierte Shen Te in Bertolt Brechts (im Jahre 1943 in Zürich uraufgeführter) Parabel "Der gute Mensch von Sezuan", die in einer Inszenierung von Jo Fabian am heutigen Freitag, 24. März, im Stadttheater Konstanz Premiere hat.

Drei Götter kommen auf die Erde und ermöglichen Shen Te, einen Tabakladen zu eröffnen. Die Bedingung: Sie soll gut zu ihren Mitmenschen sein, ohne sich selbst zu ruinieren. Sie bemüht sich aufrichtig darum, doch als dem kleinen Geschäft wegen ihrer Güte der Bankrott droht, erfindet sie sich eine zweite Identität als grimmiger Vetter Shui Ta, der in schwierigen Situationen hart durchgreift.

Das ist an sich schon sehr traurig. Und was am Ende des Stückes dabei herauskommt, dass ist noch sehr viel trauriger. Oder "unbefriedigend", wie Jo Fabian es nennt. Der Regisseur aus Berlin, der mit seinen Inszenierungen gerne auch ein wenig provoziert, zeigt eine gewisse ironische Freude, wenn er von diesem Dilemma spricht. "Wenn man das Stück das erste Mal liest, kommt man in so einen Daumendrückkurs und denkt über Shen Te: 'Es möge ihr gelingen'", so Fabian. "Aber das wäre eine Schreckensvorstellung." Denn um gut zu sein, müsse man auch schlecht sein können, ist er überzeugt. "Und das ist eben nun mal sehr unbefriedigend."

Erst das Fressen, dann die Moral

Brecht hat seine Anschauung, das es mit dem Gutsein besonders in der Armut nicht immer leicht ist, auch in anderen Texten dargelegt. Besonders bekannt ist der Satz "Erst kommt das Fressen, dann die Moral" aus Brechts Dreigroschenoper. Um die Menschen über solche Themen auch wirklich zum Nachdenken zu bringen, entwickelte er das epische Theater, bei dem die Illusion, sich mitten in der Geschichte zu befinden, absichtlich immer wieder zerbrochen wird. Oder, wie Dramaturg Jan Kauenhofer es ausdrückt, "der Zuschauer eine distanzierte Kennerschaft entwickelt, anstatt sich vollsülzen zu lassen." Das kann für Leser von Brechts Texten oder Zuschauer von Inszenierungen seiner Stücke ziemlich anstrengend sein.

Im Falle von "Der gute Mensch von Sezuan" kann es geradezu quälend werden, sich ernsthaft mit der Frage auseinanderzusetzen, was Shen Te den hätte anders machen können. Das solle ruhig auch so sein, findet Jo Fabian. "Es ist mein Ziel, das Publikum zum Denken zu bringen."

Aber spartanisch wird es deshalb sicher auf der Bühne nicht zugehen. Das würde auch nicht zu Jo Fabian passen, der für bildgewaltige Inszenierungen bekannt ist und gerne auch Musik und Choreographien einbindet. Zuletzt war von ihm "Die Macht der Gewohnheit" von Thomas Bernhard am Theater Konstanz zu sehen.

Obwohl das Stück "Der gute Mensch von Sezuan" Brechts Musterbeispiel für episches Theater ist, setzt Fabian auch hier auf Sinnlichkeit. "Ich möchte ausprobieren, ob es geht, starke Bilder zu erzeugen und trotzdem die Illusion zu zerbrechen", sagt er. In einer musikalischen Bearbeitung von James Douglas wird die Musik von Paul Dessau zu hören sein, mit dem Brecht zusammenarbeitete. Zudem erwartet die Zuschauer die von Jo Fabian entwickelte spezielle Art des Tanzes, die Katagraphie. "Das ist eine Art rhythmische Taubstummensprache", sagt Jo Fabian. "Damit möchte ich Texte in Bewegung übersetzen." Viel mehr verrät er nicht über seine Inszenierung. Der Mann, dessen Markenzeichen zwei Sonnenbrillen sind, eine im Gesicht und eine auf der Stirn, gibt sich eben gerne etwas geheimnisvoll.

Termine und Karten:

Die Premiere von "Der gute Mensch von Sezuan", ursprünglich von Bertold Brecht geschrieben, in einer Inszenierung von Jo Fabian findet am heutigen Freitag, 24. März, um 20 Uhr im Stadttheater Konstanz statt. Die nächsten weiteren Termine sind am 28. März und am 1. April um 20 Uhr, sowie am 4. und 7. April um 19.30 Uhr. Karten gibt es an der Theaterkasse, Telefonnummer (07531) 90 01 50, über die E-Mail theaterkasse@konstanz.de oder im Internet unter www.theaterkonstanz.de. Weitere Ticketstellen sind die Ortsverwaltungen in Dettingen-Wallhausen, Dingelsdorf und Litzelstetten.