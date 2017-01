Konstanz Die Köchinnen vom Litzelstetter Milchhäusle

Seit nunmehr drei Jahren gibt es den Mittagstisch der Nachbarschaftshilfe in dem Konstanzer Ortsteil. Die Ideen gehen den ehrenamtlich tätigen Frauen dabei nicht aus.

21 Mal im Jahr duftet es verführerisch im Litzelstetter Milchhäusle. 21 Mal im Jahr werden die Messer gewetzt und pro Veranstaltung im Durchschnitt 12 bis 15 Kilogramm Gemüse für die Eintopfvariationen geputzt und geschnippelt. Die Ideen gehen den mittlerweile 16 "Köchinnen vom Milchhäusle" nie aus und vor allem haben sie viel Freude an ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. "Es ist einfach eine tolle Gruppe", stellt Brigitte Wind, Vorsitzende der Litzelstetter Nachbarschaftshilfe, welche vor drei Jahren das Angebot in ihren Veranstaltungskalender aufnahm, fest. Was sie noch mehr freut: Der Mittagstisch wird insbesondere von älteren Litzelstettern sehr gut angenommen. Durchschnittlich kommen 40 Personen, etwa die Hälfte zählt bereits zu den Stammgästen. "Die Besucher sind immer zufrieden", freut sich auch Rosemarie Rollitz: "Unsere saisonale Frischeküche wird sehr geschätzt."

In der Regel findet der Mittagstisch alle zwei Wochen statt. Die Kochgruppe bereitet ein delikates Gericht zu und serviert es zum Selbstkostenpreis. Ziel ist es, die Litzelstetter in gemütlicher Runde zusammenzubringen. "Herkommen, wohlfühlen, genießen und plaudern", gibt Brigitte Wind die Losung aus. Wohlgefühlt hat sich auch Irma Hoffmann gleich beim ersten Mal. Vor drei Jahren zog sie nach Litzelstetten und suchte Anschluss. Sie meldete sich sofort bei der Litzelstetter Nachbarschaftshilfe an, besuchte Kurse und kam auch zum Mittagstisch. "Das ist die ideale Möglichkeit, um Leute kennenzulernen", so Hoffmann, die anfügt: "Und dann hab ich gefragt, ob ich mithelfen kann." Seit zwei Jahren zählt sie nun schon zu den "Köchinnen vom Milchhäusle" und ist glücklich dabei.

Seit einem halben Jahr wirkt auch Sigrid Hummel tatkräftig mit. "Ich wollte mich in die Litzelstetter Gemeinschaft einbringen. Als Rentnerin hat man Zeit", sagt sie. Nur daheim vor sich hinbrüten, das wollte sie nicht. Während der Kochaktion tauschen sich die ehrenamtlich Aktiven aus, führen interessante Gespräche, diskutieren unterschiedlichste Themen – "und genau das bereichert", findet Sigrid Hummel. Ganz nebenbei werde auch der Wissensschatz bereichert. "Ich habe zum Beispiel viele neue Gewürze kennengerlernt, denn jeder kocht anders", so Hummel. Das oberste Credo, dem sich die "Köchinnen vom Milchhäusle" verschrieben haben: Sie pflegen die saisonale Frischeküche. "Es gibt ja auch alles. Der Wintereintopf wird nie langweilig, denn es gibt Kohl, Lauch, Karotten, Sellerie", schwärmt Rosemarie Rollitz.

Brigitte Wind ist stolz auf die aktive Gruppe, die im Laufe der drei Jahre von sechs auf 16 Köchinnen angewachsen ist. Und sie freut sich, dass das Angebot "Mittagstisch" der Litzelstetter Nachbarschaftshilfe auf große Resonanz bei den Gästen stößt. "Der Mittagstisch ist für alle offen. Jeder kann kommen, egal ob jung oder alt", fügt Barbara Griesinger an. Sie wünscht sich, dass noch mehr junge Menschen oder Familien das Angebot wahrnehmen würden.

Auf den Lorbeeren ruhen sich die Verantwortlichen der Nachbarschaftshilfe keineswegs aus, sondern trachten stets danach, mit neuen Angeboten das Leben in Litzelstetten noch lebenswerter zu machen. Angedacht wird aktuell ein kleiner Kochkurs für Seniorinnen, der im März starten könnte. Ein Kochkurs nur für Männer zählt ebenfalls zu den Visionen der Nachbarschaftshilfe.

Nachbarschaftshilfe

Infos im Internet: ww .li-na.de

1958 wurde der Krankenhilfeverein Litzelstetten gegründet. Ziel: Die Betreuung kranker und pflegebedürftiger Menschen im Ort. Mit Einführung der Pflegeversicherung änderten sich die Ziele des Vereins, der 2002 in Litzelstetter Nachbarschaftshilfe umfirmierte und nunmehr die Aufgabenfelder Nachbarschaftshilfe und Gesundheitsvorsorge abdeckt. Die Angebots-Palette der Litzelstetter Nachbarschaft beinhaltet unter anderem Rücken- und Beckenboden-Gymnastik, Gedächtnistraining, Spiele-Nachmittag, Seniorentanz, Trauer-Café und Mittagstisch. Der nächste Mittagstisch im Milchhäusle findet am Freitag, 3. Februar, von 12 bis 14 Uhr statt. (as)