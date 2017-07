Konstanz Die Freude ist groß: Flüchtlinge reparieren Fahrräder und schenken sie Grundschülern

Flüchtlinge reparieren gespendete Drahtesel in der Radwerkstatt an Zeppelin-Gewerbeschule. Zehn aufgemöbelte Räder gehen als Geschenk an Viertklässler der Gebhardschule

Blau-gelb sind sie, wieder voll funktionstüchtig und der neue Stolz der Gebhard-Grundschüler. Dabei hätten die zehn Kinderfahrräder eigentlich ein Ende auf dem Schrotthaufen finden sollen, nachdem sie bei der Jugendverkehrswacht Steißlingen ausgesondert worden waren. Dafür waren die Gefährte aber noch zu gut, befand Willi Schmidberger, Geschäftsführer der Kreisverkehrswacht Konstanz-Hegau. Und so fragte er kurzerhand an der Zeppelin-Gewerbeschule (ZGK) nach, ob in ihrer Fahrradwerkstatt nicht auch einmal Kinderräder repariert werden könnten. Sofort sagte Schulleiter Karl Knapp zu: "Wir wissen ja, dass Grundschüler für ihre Verkehrserziehung Fahrräder gut gebrauchen können", sagte er bei der Übergabe der zehn blau-gelben Flitzer.

Gesagt, getan. In der Radwerkstatt machten sich die ZGK-Schüler an die Arbeit. Und das waren ganz besondere Schüler: Seit etwa eineinhalb Jahren schrauben und flicken unter anderem Flüchtlinge an gespendeten Fahrrädern herum. "Vor einiger Zeit sagte unser Technischer Lehrer Walter Veit beiläufig in einer Pause zu mir, dass es schwer sei, Flüchtlinge an den gefährlichen Maschinen in unseren Metall- und Bauwerkstätten arbeiten zu lassen, weil sie nicht alle Anweisungen verstehen", erläutert Karl Knapp. So beschloss das Kollegium kurzerhand, die VAB-O-Klasse (Vorqualifizierung Arbeit und Beruf, ohne Deutschkenntnisse), in der sich überwiegend Flüchtlinge befinden, in der Radwerkstatt auszubilden. "Kollegen spenden uns immer wieder alte Räder, die die VAB-O-Schüler reparieren und die für fünf Euro an Flüchtlinge verkauft werden", sagt Knapp. Sein Kollege Walter Veit erzählt vom großen Erfolg des Projekts: "Wenn einer unserer Schüler früher mit einem Werkstück fertig ist, darf er in die Radwerkstatt. Auch die Flüchtlinge haben viel Spaß bei der Arbeit dort."

Fast schüchtern überreichten die Nachwuchsmonteure die reparierten Räder an zehn Viertklässler der Gebhardschule, die das Geschenk vorerst symbolisch entgegen nahmen. "Wir bedanken uns und halten die Räder in Ehren", sagte Elmar Matt, Konrektor der Gebhard-Grundschule. Einige von ihnen behält die Schule, der Rest wird an Grundschüler verschenkt, die durch gute Leistungen auffallen, sich aber kein eigenes Fahrrad leisten können. Willi Veit gab den Kindern noch einen Tipp mit auf den Weg: "Unsere Luftpumpstation ist an Schultagen von 7 bis 17 Uhr frei zugänglich, kommt gern vorbei!"

Willi Schmidberger war sichtlich zufrieden, dass er durch seine Vermittlung Freude verschenken konnte. Doch damit nicht genug: "Da auch Helme sehr wichtig sind, spendieren wir euch noch welche", kündigte er gegenüber den Gebhardschülern an und mahnte: "Es ist wichtig, dass Kinder und vor allem auch Erwachsene Helme tragen, denn sie verhindern bei einem Unfall schwere Hirnschäden." Schmidberger muss es wissen: Er ist Polizeioberkommissar im Referat Verkehrsprävention im Polizeipräsidium Konstanz. Den Grundschülern rief er zu: "Seid gute Vorbilder für die Erwachsenen und fahrt nur mit Helm. Ich wünsche euch allzeit eine unfallfreie Fahrt!"

Rund ums Rad

An der Zeppelin-Gewerbeschule gehört das Thema Fahrrad zum Schulprofil. Aufgrund ihrer vielen Angebote erhielt die Einrichtung im Dezember 2015 das Zertifikat "Fahrradfreundliche Schule" vom Kultusministerium Baden-Württemberg. Unter anderem spielt das Thema Schulwege eine wichtige Rolle: Alle drei Jahre werden die Verkehrswege von Schülern und Lehrern erfasst und im Unterricht besprochen. So mancher änderte daraufhin seine Route. Fahrräder spielen außerdem bei den Verkehrssicherheitstagen der Schule eine Rolle, es gab Alpenüberquerungen mit dem Rad sowie Fahrten auf dem Jakobsweg, ein Solarfahrrad wird im technischen Unterricht besprochen. Eigene Räume für eine Fahrradwerkstatt mit entsprechender Ausbildung ergänzen das Angebot. (kis)