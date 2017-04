Konstanz Die Apokalypse als Live-Hörspiel: Am Theater Konstanz gibt es hintergründigen Grusel für die Ohren

Die Apokalypse als Live-Hörspiel: Am Theater Konstanz gibt es hintergründigen Grusel für die Ohren

Dem Theater Konstanz gelingt mit einem Live-Hörspiel ein bemerkenswertes Experiment voller Überraschungen und Gesellschaftskritik.

Die Angst geht um. Denn wer kann mit der aktuellen Nachrichtenlage schon hoffnungsvoll auf die Zukunft blicken? Ein regelrechter Weltuntergangswahnsinn scheint durch die Medien zu gehen. Diesen angstbesetzten Zukunftsvisionen geht das Theater Konstanz mit "Nekropolis" auf den Grund und öffnet sich dabei für neue, experimentelle Arbeitsweisen und Formate. Das Live-Hörspiel, von der preisgekrönten Autorin Anita Augustin eigens für das Theater Konstanz geschrieben, ist zwischen Hörspiel und Bühnenaufführung angesiedelt. An einem langen, schwarzen Tisch sitzen Darsteller Odo Jergitsch, Johanna Link und Peter Posniak. Die Geschichte: Drei Menschen haben die Apokalypse überlebt und sich in Konstanz verschanzt, während die Stadt von Untoten belagert wird. Dem öden postapokalyptischen Alltag entfliehen die drei, so gut es geht, durch Gedankenspiele. Wiedergegeben wird diese Szenerie als Sendungsbeitrag des fiktiven Radiosenders Radio Paranoia, der das Stück umrahmt.

Der Hörspiel-Fokus überrascht schon in der Einstiegsszene. Dabei wird das sanfte Wiegen einer halbvollen Wasserflasche zum altbekannten Schwip-Schwap des Bodensees und das Wedeln mit einer Stange Lauch zum vorbeifliegenden Vogel. Angekommen in dieser vertrauten Atmosphäre, wird die Idylle von einem angsteinflößenden Geräusch unterbrochen: der hohle Ruf eines Zombies, der durch das Wasser stapft, näherkommt und schließlich ein Opfer findet. Doch statt Knochen brechen Paprika und Kohl auf der Bühne vor dem Mirkofon. Auch politische und gesellschaftskritische Denkanstöße gibt es: Wer bestimmt eigentlich über Leben und Tod? Was ist Leben? Und ist man eigentlich schon längst ein Untoter, wenn der Besitz zum Leben nicht reicht, aber zum Sterben zu viel ist?

Die Darsteller liefern perfektes Zusammenspiel, nicht nur untereinander als Team, sondern auch in der Mischung aus dem Erzeugen atmosphärischer Geräusche und schauspielerischem Können. Ein gelungenes Experiment, dass das Gehör auf überraschende Weise in den Vordergrund rückt.