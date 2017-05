Konstanz Dicke Luft im Tägermoos

Zwischen Schweizer Zoll und Konstanzer Kleingärten gibt es ein kleines Problem, für das keiner zuständig zu sein scheint. Eine Reise in das Tägermoos mit dem Fazit: "Es ist kompliziert".

Das Paradies liegt eigentlich hinter dem gleichnamigen Stadtteil. Wer mal raus will aus der Stadt, ist nur einen Saubach entfernt vom Land und seiner Idylle. Im Tägermoos scheinen die Vögel im Takt der Traktoren zu zwitschern, in den Kleingärten blühen die Primeln, darüber flattern die badischen Flaggen und die ersten Gärtner graben ihre Beete um. Ja, es wäre das Paradies. Wären da nicht die Plastikflaschen im Bach, die Verpackungsreste im Busch und das Toilettenpapier auf dem Weg dorthin, in Büschen und Ecken. Und die... "Tretminen", sagt Reinhard Heinis und lacht.

Der alteingesessene Konstanzer hatte schon bei der Anfrage am Telefon, dass es da ein Problem gebe im Tägermoos, wie man hört, geantwortet: "Ach, sagen Sie es ruhig: Die LKW-Fahrer kacken uns vor die Gärten, anstatt die Toilette vom Zollhof zu benutzen." Ja, so kann man es auch sagen. Wobei die Heinis noch niemanden in flagranti erwischt haben und die Verursacher freilich auch Spaziergänger, Jogger, Nordic-Walker, andere Kleingärtner oder Zöllner sein könnten. Oder ein Hund? "Haben Sie schon mal einen Hund gesehen, der Toilettenpapier benutzt?" Nein, aber das wäre dann sicher auch eine Geschichte wert. Zudem kämen die Verursacher nachts, und wer geht da schon joggen? Wie auch immer: Im Tägermoos stinkt´s. Und vergangenes und dieses Jahr sei es besonders schlimm gewesen, berichten auch mehrere Nachbarn um die Familie Heinis, die den Pachtvertrag für ihren Kleingarten 1988 unterschrieben hat. Damals gab es die Zollanlage noch nicht, und dementsprechend auch noch nicht das Tor zwischen der Anlage und den Kleingärten, durch das man problemlos hindurchgehen kann. Das zu schließen, wäre schon mal ein Anfang, sagen die Heins im Einklang mit anderen Kleingärtnern.

Nur: Wer ist überhaupt zuständig für das Müll- und Toilettenproblem sowie das Tor? "Das ist die Frage" antwortet Reinhard Heinis. Die erste Anfrage geht an das Konstanzer Liegenschaftsamt, das für die Verpachtung von Kleingärten im Tägermoos zuständig ist. Frau Spahmann, was können Sie tun? Isabelle Spahmann erklärt, dass die Problematik dem Liegenschaftsamt bislang nicht bekannt sei. "Beschwerden haben uns nicht erreicht, so dass bislang mangels Notwendigkeit auch kein Kontakt mit dem Zoll erfolgt ist. Gerne schaue ich mir die Situation vor Ort beim nächsten Ortstermin an. Sofern tatsächlich Beschwerden auf uns zukommen, werden wir im konkreten Fall gegebenenfalls mit dem Zoll Kontakt aufnehmen und uns um eine Lösung bemühen", so Spahmann.

Unterdessen erklärt Michael Hauck, Pressesprecher beim Hauptzollamt Singen, dass die Grenzverhältnisse kompliziert seien und verweist für die Frage nach dem offenen oder geschlossenen Tor an die Schweizer Kollegen in Schaffhausen. Eine Sprecherin dort erklärt am Telefon, dass die Grenzverhältnisse kompliziert seien. Und dann per E-Mail, dass dort sehr viele verschiedene Personen über die Grenze reisen – im Handelswarenverkehr allein rund 1380 LKWs und Kleinlastwagen pro Arbeitstag, "Personenfahrzeuge im Reiseverkehr nicht eingerechnet". Warum das Tor zwischen Zollanlange und Kleingärten früher geschlossen und heute geöffnet ist? "Auf beiden Seiten der Gemeinschaftszollanlage ist je eine Tür für Notfälle als Rettungsgasse vorhanden", antwortet die Pressesprecherin.

Das Tor wieder zu schließen bedeute deshalb auch: Den Weg der Rettungskräfte zu versperren. Dann vielleicht weitere Hinweis-Schilder aufhängen, dass die Kleingärten weder als Mülldeponie noch als Toilette dienen, wie es Reinhard Henis vorgeschlagen hatte? "Auf dieser Anlage sind auf beiden Seiten öffentliche Toilettenanlagen und Abfall-kübel vorhanden", so die Antwort.

Bleibt als Fazit: Die Grenzverhältnisse im Tägermoos sind kompliziert und im Paradies ist die Luft auch nicht immer sauber. Reinhard Heinis sieht es gelassen – und schmeißt den offenen Grill an. Der Geruch von Bratwurst übertüncht alles.

Das Gebiet

Das Tägermoos ist zwar Schweizer Staatsgebiet, gehört als Gemarkung aber zu Konstanz. Die Stadt ist hier sozusagen eine Schweizer Gemeinde, deren Rechte und Pflichten in einem Staatsvertrag aus dem Jahr 1831 geregelt sind. Demzufolge steht Konstanz das Recht zu, "die Feldpolizei und die Bestrafung kleiner Feldfrevel selbst auszuüben" – wenn auch nach thurgauischem Recht. Die Stadt führt außerdem das Grundbuch über die Liegenschaften. (sap)