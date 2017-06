Konstanz Dialogtage zur Zukunftsstadt in Konstanz: Viele Ideen für die eine Stadt

Eine große Bandbreite von Visionen zeigte die Veranstaltung auf, zu der sich rund 50 Bürger in der Mensa der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung einfanden. Die geplante Bebauung auf der sogenannten Christiani-Wiese oberhalb der Konstanzer Therme bleibt ein Zankapfel.

Zwei sehr gegensätzliche Positionen innerhalb eines Abends: Ein Bürger hat auf einen Bierdeckel geschrieben, dass er mit seinem Auto jederzeit bis vor seine Haustür in der Altstadt fahren will. Ein anderer tritt für ein komplett autofreies Zentrum ein. Und mittendrin die Kommunalpolitiker, die nun entscheiden sollen, wohin die Stadt steuert. Es ist nur eine kleine Szene vom Auftakt der Dialogtage zur Zukunftsstadt, die auch Oberbürgermeister Uli Burchardt in seinem Fazit als bezeichnend benennt. 50 Gäste mögen es sein, die sich in der großflächig bestuhlten Mensa der HTWG ein wenig verlieren, und wesentliche neue Positionen kommen auch nicht zur Sprache. Aber es wird klar: Stadtentwicklung ist kein einfaches Geschäft.

Als Zankapfel erweist sich auch dieses Mal die Christiani-Wiese. Im Handlungsprogramm Wohnen ist festgeschrieben, dass auch dort, in bester Wohnlage oberhalb der Therme, gebaut werden soll. Und zwar so, dass nicht nur die Reichen einen Platz bekommen. Die Stadtverwaltung will all die Ideen aus dem Zukunftsstadt-Projekt dort umsetzen. "Reallabor" nennt Planungsamts-Leiterin Marion Klose das; es ist das große Vorhaben aus Konstanz für die dritte und wichtigste Runde in dem vom Bundesforschungsministerium ausgerufenen Wettbewerb. Doch nicht alle finden die Idee mit dem Wohnbau auf der Christiani-Wiese gut. Karl-Ulrich Schaible, einer der Bürger, die einen Drei-Minuten-Beitrag liefern, verliest eine Erklärung, die der Konstanzer Vorstand des Bundes für Umwelt- und Naturschutz verfasst hat: Nein zum Bauen, Ja zum Erhalt des Grünzugs, das ist die Botschaft für den umkämpften Standort.

Auch aus den weiteren Stellungnahmen spricht zumeist der Wunsch nach Erhalt von Natur und Gemeinschaft.

Für HTWG-Präsident Carsten Manz ist die Botschaft des Abends, dass offenbar viele Menschen durchaus bereit sind, Flächen zu teilen und damit das Ziel der Stadt zu unterstützen, das im Schlagwort Qualität statt Quadratmeter zusammengefasst ist. Kartin Wiersch, die an der Hochschule Kommunikationsdesign studiert, fasst es auf ihre Weise zusammen. Als die Moderatorinnen Anne Krämer und Christina Kragl sie auf die Bühne holen und um ein Fazit bitten, sagt sie: "Ich habe gelernt, dass ich die Dinge in meiner Stadt mitbestimmen kann."

Zukunftsstadt

Im Wettbewerb Zukunftsstadt fördert das Bundesforschungsministerium Kommunen, die Antworten auf zentrale Fragen der künftigen Entwicklung erarbeiten. Konstanz hat es in die zweite Stufe geschafft und erhält dafür rund 200 000 Euro Förderung. (rau)