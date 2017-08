Konstanz Deutsch-chinesische Städtpartnerschaft: Freunde in der Ferne

Seit zehn Jahren gibt es die Städtepartnerschaft zwischen Konstanz und Suzhou, von der so mancher wohl nicht einmal weiß

Die Bushaltestelle an der Konzilstraße, das dürfte für einige der einzige Berührungspunkt mit der chinesischen Partnerstadt von Konstanz sein. Vor zehn Jahren, als die Partnerschaft begann, schenkte Suzhou der Stadt die Bushaltestelle im traditionell-chinesischen Pavillon-Stil. Fünf Städtepartnerschaften unterhält Konstanz, die mit Suzhou ist die Jüngste. "Die Erfahrungen aus einer Vielzahl von Projekten zeigt: Städtepartnerschaften können in der Tat dazu beitragen, mentale Landkarten neu zu vermessen", sagt Claus-Dieter Hirt, Referent des Oberbürgermeisters und Ansprechpartner für Städtepartnerschaften. Der Tenor ist deshalb klar: "In einer Zeit, in der neue Mauern und die Tendenz zur Abschottung wachsen", so Hirt, müssten Städtepartnerschaften umso mehr gestärkt werden. In Diskussionen um das Wie, geht es meist um Begegnungen mit den europäischen Geschwistern Tabor, Lodi, Fontainebleau und Richmond – nur das Wort Suzhou fällt selten. Wie sehen die Städte ihre Partnerschaft nach zehn Jahren?

Man möchte sagen: pragmatisch. Denn der Schwerpunkt bei dieser Partnerschaft ist ein anderer. Es ging von Anfang an in erster Linie um den fachlichen Austausch. So reisten und reisen vor allem Delegationen in die jeweils andere Stadt. Ingenieure aus Suzhou, die sich die Kläranlage in Konstanz ansehen oder Ärzte aus Konstanz, die einen Einblick in die chinesische Medizin bekommen. Schließlich geht auch die Gründung der Partnerschaft auf das Engagement eines Arztes zurück. Zumindest war Heinrich Everke, FDP-Stadtrat, im Jahr 2002 einer der wenigen, die mit dem Namen Suzhou etwas anfangen konnte, als die Anfrage aus China in die Stadtverwaltung flatterte. Zehn Jahre zuvor war Everke selbst in China gewesen, um sich in der Akupunktur weiterzubilden.

Besonders beeindruckt sei er damals von Suzhous Altstadt gewesen, den Gärten und dem See, "damals noch voller Dschunken", sagt Everke heute. Altstadt plus See, das klang irgendwie auch nach Konstanz – und so zog Everke nochmals in offizieller Funktion los, um später auch den Gemeinderat von einer Partnerschaft zu überzeugen. "Damals öffnete sich China für den Weltmarkt", sagt Everke. Anders gesagt: China sammelte damals die Städtepartnerschaften, mittlerweile seien es allein in Europa zehn, sagt Hua Jin von Suzhous städtischen Amt für internationale Beziehungen. Und schickt hinterher: "Die deutsch-chinesischen Partnerschaften sind für uns die Wichtigsten." Hua Jin hat gerade mit einer Delegation aus Suzhou eine Ausstellung über traditionelle chinesische Medizin im Konstanzer Rathaus eröffnet und ist das dritte Mal hier. Es ist einer von zwei offiziellen Terminen, bei dem die beiden Städte ihr Zehnjähriges feiern. Der nächste ist eine Ausstellung zur Kun-Oper im September in der Musikschule Konstanz, zu der wieder eine Delegation aus Suzhou anreist. Mehr steht noch nicht im Terminkalender der beiden Städte, aber es sei geplant, einen medizinischen Fachaustausch zu organisieren, merkt Dieter Hirt an.

Das ist die eine Seite der Partnerschaft. Die andere Seite sind die Erfolge im Kleinen. Vor allem am Ellenrieder-Gymnasium gibt es einen regen Schüleraustausch, zuletzt waren im Juli chinesische Schüler zu Gast. "Der private Austausch in Gastfamilien klappt auf beiden Seiten sehr gut", sagt Hirt. Vereine wie der TTC Grünweiß Konstanz spielten schon in China; es gibt Kooperationen zwischen den Hochschulen und in Konstanz das China-Asien-Netzwerk, das sich zwei Mal im Jahr trifft. Aber auch hier wieder: Eine fachliche Ebene. "Sicherlich ist der Austausch, vor allem auch bei den Vereinen, nicht so, wie wir es beispielsweise mit Fontainebleau haben", sagt Dieter Hirt. "Das ist allein schon wegen der Entfernung nicht machbar."

Und noch etwas gibt es nicht in der Beziehung zwischen Suzhou und Konstanz: politisches. Denn Kritik unter Freunden gehört sich in China nicht. Den Spagat zwischen gastfreundlicher Nähe zu den Delegationen aus China und klarer Kante gegenüber politischen Themen ist alles andere als einfach. Dabei gebe es genügend Reibungspunkte, sei es beim Thema Menschenrechte, Demokratie oder Umweltschutz.

Oder der Frage, warum der Bürgermeister der kommunistischen Partei Weize Yang, der einst die Städtepartnerschaft unterzeichnete, längst wegen des Vorwurfs der Korruption abgesetzt wurde. "Wenn es heute lokalpolitische Themen gebe, würden man sicherlich darüber sprechen. Aber unsere partnerschaftlichen Schwerpunkte Medizin und Wasser sind nun mal unproblematisch", sagt Dieter Hirt dazu. Einzig einen Briefwechsel hat es einst zwischen Ex-Oberbürgermeister Horst Frank und seinem chinesischen Amtskollegen gegeben, als vor dem Rathaus die tibetische Flagge wehte. Sie sollte an die Opfer der chinesischen Gewaltherrschaft während des tibetischen Volksaufstandes im Jahre 1959 erinnern. Die politischen Verantwortlichen in China waren sicherlich "not amused".

