Konstanz Deutsch-chinesische Freundschaft beim Schüleraustausch

Schüler aus der Partnerstadt Suzhou sind zu Besuch am Ellenrieder Gymnasium. Vor allem die Kommunikation ist eine Herausforderung.

17 Schüler der Xujiang Lida Mittelschule aus Suzhou sind in dieser Woche bei ihren deutschen Austauschschülern zu Besuch. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Konstanz und Suzhou lud die Stadt die beiden Gruppen ins Rathaus ein. Claus-Dieter Hirt, zuständig für den internationalen Bereich der Stadt Konstanz, begrüßte die Schüler und betonte das wachsende Interesse beider Städte an dieser Partnerschaft. Ziel der Reise der chinesischen Gäste sei das Kennenlernen der deutschen Kultur und die Kommunikation mit den Gleichaltrigen. Außerdem seien die Ausstellungen zur chinesischen Medizin (TMC) im Rathaus, sowie über die Kung-Oper in der Musikschule im September Ausdruck dieses freundschaftlichen Verhältnisses.

Die Schülerin Sophie Berns bereitete sich auf besondere Weise auf den Empfang im Rathaus vor: Sie schrieb ein Gedicht über beide Städte, das die Dolmetscherin für die chinesischen Lehrer und Schüler übersetzte. Die pensionierte Lehrerin Wiebke Bischoff organisiert den Austausch seit den Anfängen im Jahr 2007 mit. Trotz Ruhestand ist sie auch in diesem Jahr aktiv dabei: "Nur wenn man sich kennt, sind Vorurteile abbaubar", erklärt sie ihre Motivation. "Für die Schule ist es ein großer Gewinn". Christine Scherer, Lehrerin am Ellenrieder Gymnasium und Leiterin der China-AG, ist ebenfalls glücklich über den Verlauf des Austausches: "Die Schüler sind begeistert und auch die Eltern stehen voll dahinter", schildert sie.

Auf dem Programm für die Woche stünde neben Ausflügen rund um den Bodensee auch ein Besuch in der Landeshauptstadt Stuttgart. Auch das Essen sei eine wichtige Sache, resümiert Scherer. Während manche Eltern im Vorfeld extra Sojamilch gekauft hätten, seien andere entspannter an die Sache herangegangen. "Besonders die Kässpätzle sind super angekommen", erzählt sie schmunzelnd. Schülerin Sophie Berns hat sogar zwei chinesische Gäste aufgenommen. "Teilweise ist die Sprache ein bisschen schwierig", so die Sechzehnjährige, denn ihre beiden Gäste sprächen kaum Englisch. Beim Essen seien beide dagegen sehr aufgeschlossen, sodass es dort keine Probleme gebe.

Im vergangenen Jahr reisten die deutschen Schüler nach China und auch im kommenden Jahr ist der Austausch nach Suzhou geplant. "Sie kommen erwachsener wieder und wachsen als Gemeinschaft zusammen", so Lehrerin Christine Scherer. Die chinesischen Austauschschüler sind noch bis Samstag in den deutschen Familien. Nach nur sieben Tagen geht es für sie dann zurück in die Heimat.

Das ist Suzhou

Konstanz pflegt seit einem Jahrzehnt eine Partnerstadt in die chinesische Provinz Jiangsu an der Ostküste des Landes nicht weit von Shanghai entfernt. Die Stadt mit über zehn Millionen Einwohnern wird wegen der vielen Kanäle, die sie durchziehen, auch Venedig des Ostens genannt. Das Original in Italien ist folglich neben Konstanz eine weitere Partnerstadt der Metropole. Einst war Suzhou ein Handels- und Handwerkszentrum, heute hat sich die Küstenstadt dank mehrerer Universitäten und der Ansiedlung von Hochtechnologie-Unternehmen – unter anderem lässt Apple dort seine Produkte herstellen – zum wichtigen Faktor für den Boom in China entwickelt. (sk)