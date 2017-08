Konstanz Dettinger warten sehnsüchtig auf Landeszuschüsse für Baumaßnahmen

Die Konstanzer SPD-Gemeinderatsfraktion besichtigt zukünftige Baustellen in Dettingen, deren Baubeginn unter anderem entscheidend von Landeszuschüssen abhängt.

Ein Baubeginn am Dettinger Dorfplatz und der angrenzenden Brunnenhalde sowie für das Bürgerhaus hängt entscheidend von Zuschüssen ab, die das Land gewähren kann. Dies wurde beim Ortsrundgang der SPD-Gemeinderatsfraktion deutlich. "Ich bedaure, dass sich dadurch Planung und Bau verzögern. Es fehlen zwei Millionen", berichtete Herbert Weber.

Dieses Geld würde vor allem für den öffentlich nutzbaren Teil der Tiefgarage unter der geplanten Seniorenwohnanlage benötigt. Ein Stellplatz koste laut Weber rund 25 000 Euro, für öffentlich nutzbare Stellplätze seien Zuschüsse von 16 000 Euro denkbar. Parkgebühren könnten trotzdem verlangt werden. Weber verwies auf Dingelsdorf, wo jede Menge Zimmer vermietet und kostenlos Parkplätze im öffentlichen Raum belegt würden. "In Litzelstetten am Friedhof ist es nicht anders", ergänzte er.

Kopfzerbrechen bereitet den Stadt- und Ortschafträten die Erschließung des zukünftigen Wohngebiets Brunnenhalde oberhalb des Dorfplatzes. Der Hangweg sei in seiner jetzigen Gestaltung zu eng. Den Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken könnte die Stadt nach Vorstellung von Alfred Reichle zur Finanzierung der Tiefgarage verwenden. Die Zahl der Parkplätze solle nicht so knapp geplant werden wie in der Stadt, forderte er. Eine Stromtankstelle mit Carsharing-Plätzen kann sich Jürgen Ruff vorstellen.

Alfred Reichle stellte den Entwurf für den Erweiterungsbau am alten Schulhaus vor, das damit zu einem Bürgerhaus werden soll. Der Neubau ersetzt dann einen noch abzureißenden Anbau mit einem Veranstaltungssaal im Obergeschoss und einem Foyer im Untergeschoss. "Für diese Planung reicht die Million nicht aus, aber das sagt niemand laut", erklärte Reichle. Auch hierfür sollen Fördergelder des Landes beantragt werden. Er verwies darauf, dass am Gebäude keine Parkplätze vorgesehen seien. Mindestens 25 Stellplätze seien erforderlich. Diese könnten in der Tiefgarage nachgewiesen werden. Aber dafür seien Fahrradabstellplätze geplant, um ein wildes Abstellen zu vermeiden.