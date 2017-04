vor 1 Stunde Nikolaj Schutzbach Konstanz Dettingen: Ärger über rücksichtslose Autofahrer

In der Allensbacher Straße in Dettingen lauert die Gefahr für Fußgänger und spielende Kinder auf dem Gehweg. Denn immer wieder weichen Autofahrer rücksichtslos auf den Gehweg aus, wenn sich Hindernisse auf der Fahrbahn auftun. Nun reicht es den Anwohnern und auch dem Ortschaftsrat. Lösungen müssen her.

