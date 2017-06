Konstanz Der perfekte Sommertheaterabend: "Wilhelm Tell" feiert auf dem Konstanzer Münsterplatz Premiere

Abendlicht und Sommerhitze, dazu ein Stück, das eigentlich doch ganz cool ist: Schillers "Wilhelm Tell" feierte am Freitagabend auf dem Münsterplatz Premiere. Doch zuvor hatte Intendant Christoph Nix noch etwas Wichtiges zu sagen.

Start in die Konstanzer Freilufttheater-Saison: Auf dem Münsterplatz hat das Stadttheater am Freitagabend zum ersten Mal Schillers Schauspiel "Wilhelm Tell" in der Regie von Johanna Wehner aufgeführt. Intendant Christoph Nix erinnerte daran, in einer ebenso leidenschaftlichen wie kurzen Begrüßung daran, dass es um zwei Dinge geht, die aktueller kaum sein könnten: Freiheit und Demokratie.

Und dann trat der Fischerknabe auf die gepflasterte Bühne, gespielt von einem Mädchen, mit den so sehr nach Konstanz passenden Worten: "Es lächelt der See, er ladet zum Bade / Der Knabe schlief ein an grünen Gestade." Neben den Profis aus dem Stadttheater hauchten vor ausverkauften Rängen auch zahlreiche Konstanzer als Laien im Ensemble dem Stück neues, durchaus frisches Leben ein.

Nächste Vorstellungen: Samstag, und dann von Montag bis Freitag täglich um 19 Uhr, Karten für 35 Euro gibt es an der Theaterkasse oder auf www.theaterkonstanz.de.