Konstanz Der Weiße Ring ist im Einsatz für Opfer von Gewaltverbrechen

Wir helfen mit: Die Straftat eines Kriminellen kann schwerwiegende Folgen für die Opfer haben. Der Weiße Ring kümmert sich um diese Menschen.

Der Student wurde brutal überfallen, sein Gebiss dabei zertrümmert. Doch die Kasse zahlte nur die Notversorgung, auf den Kosten für den Zahnersatz blieb der junge Mann sitzen. Für Menschen, die wie der Student Opfer von Gewalttaten wurden, setzt sich nun auch eine Hochschulgruppe des Weißen Rings ein. Er ergänzt die Arbeit der kreisweiten Organisation. Es geht um emotionale Zuwendung, Rat und finanzielle Unterstützung für die Opfer. Die treibenden Kräfte für Gruppe an der Universität Konstanz sind Lisa Vögele und Isabelle Voss.

Lisa Vögele kennt das aus dem Jura-Studium: Im Fokus stehen in der Regel die Kriminellen und ihre Straftaten, die Opfer kommen nur am Rande vor. Die 25-jährige interessiert sich aber auch für die, die unter einer Straftat leiden mussten. Die junge Frau, die früher in der Jugendarbeit aktiv war und nach einem neuen ehrenamtlichen Einsatzfeld suchte, fand mit dem Weißen Ring eine Organisation, die Freiwillige sorgfältig schult, damit diese Opfern helfen können. Zusammen mit Isabelle Voß leitet Lisa Vögele inzwischen die Hochschulgruppe des Weißen Rings in Konstanz. Beide setzen sich als ausgebildete, aktive Opferhelferinnen für alle ein, die bereit sind, sich einem jungen Menschen anzuvertrauen. Ihr Alter habe für die meisten Opfer keine Rolle gespielt, sie sei vielmehr als willkommene Hilfe angesehen worden, sagt die 25-Jährige. Die Vorsitzende des Kreisverbands, Margarete Spindler-Barth, bei der alle Hilfsanfragen eingehen, sagt, sie frage immer schon vor dem ersten Treffen Helfer wie Opfer ausdrücklich, ob es Altersklassen oder Geschlechter gibt, die einer nicht akzeptieren könne.

Im Falle des überfallenen Studenten übernahm der Weiße Ring die Kosten für den Zahnersatz. Das Opfer sollte nicht auch noch finanziell bluten müssen. An seinem Beispiel zeigt sich, wie schwierig die Lage für Opfer ist: Schadensersatz kann es erst geltend machen, wenn der Täter ermittelt ist, und auch danach kann noch viel Zeit vergehen, bis dessen Schuld juristisch festgestellt und ein Schadensausgleich erstritten ist. "Die Leute brauchen jetzt Hilfe", sagt Spindler-Barth. Manchmal genüge es, dem Opfer zuzuhören, ihn seine Ängste und Sorgen aussprechen zu lassen und Hinweise auf weitere Beratungsstellen zu geben. In anderen Fällen müssten Trauma-Therapien schnell angegangen werden. Der Weiße Ring helfe dann organisatorisch und finanziell, er leiste auch Überbrückungshilfen, so wie bei der Frau, welcher der Geldbeutel mit sämtlichen Papieren und Karten gestohlen wurde. Auch einem Studenten, der zusammengeschlagen wurde, griff der Weiße Ring unter die Arme. Er hatte extrem wenig zum Leben und konnte die Zuzahlung der täglich zehn Euro für den Krankenhaus-Aufenthalt nicht leisten. 83 Mal war der Weiße Ring dieses Jahr landkreisweit im Einsatz für Opfer.

Isabelle Voß war schon in Berlin als Opferhelferin ausgebildet worden, als sie für ihre Promotion in Wirtschaftsstrafrecht an die Universität Konstanz kam. Sie schätzt es, dass der Weiße Ring bundesweit tätig ist, sie also in jeder Stadt des Landes ihr Ehrenamt fortsetzen kann. Termine würden immer individuell vereinbart, ließen sich also gut ins Alltagsleben integrieren. Sie erlebt die ehrenamtlichen Einsätze als bereichend: "Man lernt unheimlich viel über die Menschen", sagt die 31-Jährige. Manche Opfer wünschten sich eine Begleitung während des Strafprozesses, in dem sie als Zeuge aussagen müssen. Die Angst, dem Täter dann wieder zu begegnen, sei häufig groß. Nur in wenigen Ausnahmefällen gebe es die Möglichkeit, Angaben unter Ausschluss des Täters zu machen.

Manchmal benötige ein Opfer vor allem Orientierung: "Ich versuche dann, Wege zu zeigen und Informationen zu geben". Dabei sei ihr juristisches Fachwissen hilfreich, notwendig sei dies allerdings nicht: "Alles, was man als juristisches Handwerkszeug braucht, bekommt man im Grundlagenseminar." Spindler-Barth geht davon aus, dass Helfer vor allem zwei Eigenschaften benötigen: Gesunden Menschenverstand und "eine gewisse psychische Robustheit".

So spenden Sie

Der SÜDKURIER stellt im Advent Organisationen vor, die für ihr mildtätiges Wirken für Menschen in Konstanz, Allensbach und Reichenau Gelder benötigen. Zum Abschluss der Serie am Samstag, 24. Dezember, erscheint im Konstanzer Lokalteil eine Sonderseite, auf der alle Organisationen mit ihren Aktionen und Spendenkonten nochmals aufgelistet sind. Wer die Opferhilfe des Weißen Rings unterstützen will, kann spenden:

IBAN: DE26 5507 0040 0034 343400

Stichwort (bei dieser Organisation unbedingt notwendig): Advent Konstanz/SÜDKURIER

