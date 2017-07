Konstanz Der Schwan aus der Asche: Ausstellung über Jan Hus und Martin Luther in Konstanz

Das Hus-Museum zeigt in einer Ausstellung, was die Kirchen-Reformer Jan Hus und Martin Luther eint und trennt

Beide lehnten den Ablasshandel ab, beide setzten sich kritisch mit der katholischen Kirche auseinander. Welche Verbindungen es zwischen den Kirchenreformern Jan Hus (gestorben 1415) und Martin Luther (gestorben 1546) gab, und wie die Nachwelt ihrer gedachte, das zeigt eine neue Ausstellung im Konstanzer Hus-Haus (Hussenstraße 64). Diese ist bis 30. November zu sehen. Entstanden ist sie in Zusammenarbeit mit dem Hus-Museums-Gesellschaft in Prag und dem Hussitenmuseum in Tabor. Die Leiterin des Konstanzer Hus-Museums, Libuse Rösch, übersetzte die Texte vom Tschechischen ins Deutsche.

In bildlichen Darstellungen von Hus und Luther spielen die Motive Gans und Schwan eine zentrale Rolle. Hus soll vor seiner Verbrennung als angeblicher Ketzer in Konstanz gesagt haben: "Heute bratet Ihr eine Gans, aber aus der Asche wird ein Schwan entstehen." Mit dem Schwan, so die Deutung der Nachwelt, sei Luther gemeint gewesen. So ist etwa ein Flugblatt von 1617 zu sehen, auf dem Luther seine Thesen mit einer riesigen Schwanenfeder an die Tür der Wittenberger Schlosskirche heftet. Im 16. Jahrhundert setzt sich die Darstellung von Jan Hus mit Bart, großer Nase, Universitätshut und Talar durch. Wie er wirklich ausgesehen hat, ist ungewiss. "Wir wissen es nicht", sagen Libuse Rösch und Blanka Zilynska, Mitautorin der Ausstellung von der Hus-Museums-Gesellschaft in Prag. Auch die Richentalchronik habe die Ereignisse um Hus beim Konstanzer Konzil zwar illustriert, dabei aber keine lebensechten Porträts gefertigt.

Jan Hus hatte für die Konstanzer Protestanten im 19. Jahrhundert eine große Bedeutung. Der Grundstein für die Lutherkirche wurde bewusst zu seinem 450. Todestag gelegt. Luther betrachtete Hus als Vorbild und als einen Märtyrer Christi. Er nannte den böhmischen Reformator 1536 so in einem Vorwort zu Hus-Briefen, die Luther veröffentlichte. Bei der Frage, welche Rolle die Gnade Gottes für die Rettung des Menschen spielt, unterscheidet sich das Denken der Reformatoren.