Konstanz Der Schutzengel war im Kreis Konstanz unterwegs: Junge Frau übersteht Auto-Überschlag unverletzt

Viel Glück im Unglück für eine 21-jährige Autofahrerin auf der Straße zwischen Konstanz-Dettingen und Allensbach: Sie trug bei einem einen spektakulären Unfall laut Polizei vermutlich keine Verletzungen davon.

Wahrscheinlich wegen zu hoher Geschwindigkeit auf nasser Straße kam sie, unterwegs in Richtung Allensbach, mit ihrem VW Polo am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr von der Fahrbahn ab. Anschließend, so eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz, überschlug sich ihr Auto und kam auf dem Dach liegend in einem Acker zum Stillstand. Die Fahrerin wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, dürfte den Angaben zufolge jedoch unverletzt geblieben sein. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.