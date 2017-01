Konstanz Der Schnee ist da: So lief der Dienstag bei Winterdienst und Verkehr

Die Stadt Konstanz ist gut vorbereitet auf den Winter. Es gab keine Unfälle trotz des Wintereinbruchs. Hier gibt es zahlreiche Bilder der weißen Pracht aus Konstanz, Allensbach und vom Bodanrück.

Der erste Schnee in diesem Jahr hat die Stadt nicht kalt erwischt: Nach Angaben der Polizei habe es keine Unfälle in der Nacht auf Dienstag oder am frühen Morgen gegeben. Beim Winterdienst habe alles gut funktioniert, erklärte Henry Rinklin, Technische Betriebe Konstanz (TBK). Die Mitarbeiter waren am Montagabend mit den Räum- und Streufahrzeugen bis in die Nacht unterwegs. "Dienstagmorgen haben wir nachgearbeitet", sagte Rinklin. Den Tag über behielten er und seine Kollegen die Lage im Auge und schauten, ob das Streusalz weiter wirkte.

Die Stadt beziehungsweise die Technischen Dienste sind dazu verpflichtet, die verkehrswichtigen und gefährlichen Straßen zu räumen und streuen, so Rinklin. Die TBK sind innerhalb des Konstanzer Stadtgebiets zuständig und betreuen auch die Bundesstraße 33 (Reichenaustraße und Mainaustraße) innerorts. Insgesamt sind die TBK für 230 Kilometer Fahrbahnen und 170 Kilometer Rad- und Gehwege zuständig. Neben den Parks kümmern sich die Mitarbeiter auch um die Flächen von rund 90 städtischen Objekten wie Kindergärten, Schulen und Rathäuser. Dazu kommen 180 Bushaltestellen und rund 180 Fußgängerüberwege.

Die Busse der Stadtwerke Konstanz kamen ohne Zwischenfälle durch den Schnee, erklärt Pressereferentin Theresa Wolf. Zu gewissen betrieblichen Problemen haben Schnee und Eis auf der Schiene geführt. Der Bremsweg der Züge verlängere sich, das Fahrverhalten verändere sich, Signale seien durch die Witterungsbedingungen teilweise später zu erkennen, erklärte Patrick Altenburger von der SBB. „Es ist wie auf der Straße.



Die Zugführer müssen die Geschwindigkeit dementsprechend anpassen und die Bremsung rechtzeitig einleiten. Und trotzdem müssen sie möglichst pünktlich sein.“ Dabei könne es teils zu Verzögerungen kommen, im Großen und Ganzen aber seien die Züge am Dienstag gut durchgekommen. „Es ist eine Herausforderung, doch die hat meine Mannschaft gut gemeistert.“

Streupflichten