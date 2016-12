Konstanz Der Schlüssel zu Allem: Deutsch lernen im Integrationskurs

Integration (2): Um als Ausländer Anschluss im neuen Leben zu finden, ist das Lernen der Sprache wesentlich. Ein Besuch in einem Integrationskurs.

Alte Eltern oder alten Eltern? Höcher oder höher? Dativ oder Genitiv? Regelfall oder Ausnahme? Deutsch ist im Normalfall ein Dschungel für Fremdsprachler. Das Leben sei zu kurz, um Deutsch zu lernen, sagte der irische Schriftsteller Oscar Wilde. Noch harschere Worte fand der US-amerikanische Autor Mark Twain: „Die deutsche Sprache sollte sanft und ehrfurchtsvoll zu den toten Sprachen abgelegt werden, denn nur die Toten haben die Zeit, diese Sprache zu lernen.“ Nicht alle aber haben die Wahl.

Weitere Informationen Sprachlehrer-Situation: Zu wenige gut ausgebildete Lehrkräfte

Morgens, 9 Uhr, in der Wallgutstraße. Sprachlehrerin Mari Abuashvili klopft mit den Knöcheln ihrer linken Faust drei-, viermal auf den Tisch; Ruhe kehrt ein. Die 20 Frauen und Männer, die an diesem Tisch in einem der Integrationskurse des Sprachendiensts sitzen, wagen das, was Mark Twain und Oscar Wilde nur den Toten zutrauten. Sie lernen Deutsch. Die jüngste ist 20 Jahre alt, die älteste 61. Viele kommen aus Syrien, andere aus der Türkei, der Ukraine oder Venezuela. „Dann beginnen wir mit der Hausaufgabenkontrolle“, sagt Abuashvili. Ihre Schüler schlagen die Lehrbücher auf. Der Name des Kapitels: Medikamente. „Was ist ‚empfehlen’?“, fragt Tarek Ayoub. „Das bedeutet, dass man einen Tipp gibt, für ein Medikament, einen Film, ein Buch oder Restaurant“, erklärt Mari Abuashvili. Was dunkel bedeute, fragt die Sprachlehrerin ihre Klasse. Nicht hell. Und was hell bedeute? „Nicht dunkel“, sagt Schülerin Ghita Hrouch und lacht.

Ghita Hrouch ist 32 Jahre alt und kommt aus Marokko. Sie ist nach Deutschland gekommen, um zu heiraten, ihr Mann kommt aus dem Irak. „In Marokko dauert es teils Jahre, bis man einen Mann aus einem anderen Land heiraten kann“, erzählt sie. Ihre Aussprache ist klar, ihr Akzent deutlich herauszuhören. Ghita Hrouch ist erst im April dieses Jahres nach Deutschland gekommen, seit Juli lernt sie im Sprachkurs. Sie möchte eine Ausbildung machen, vielleicht sogar zur Krankenschwester, deshalb will sie „sehr gut Deutsch lernen. Das braucht aber Zeit.“ Mit Freunden spreche sie nur deutsch, um schnell zu lernen. Das Schwierigste an der Sprache: die Artikel.

Abdulkader Mesto, 24, floh 2015 aus Syrien. Heute lebt er in Ludwigshafen. Er lernt ebenfalls seit Juli im Integrationskurs, tut sich aber noch etwas schwerer als Ghita Hrouch. „Mein Deutsch ist nicht so gut. Aber ich verstehe. Es ist jetzt besser als vorher“, sagt er. Warum es für ihn wichtig sei, die Sprache zu lernen? Er möchte studieren, eine Ausbildung machen, einen guten Job finden, in der IT vielleicht. In Syrien hat er an der Universität Wirtschaft studiert. „Viele Leute leben schon lange hier. Doch sie sprechen kein Deutsch. Man muss die Sprache aber sprechen. Die Sprache ist Schlüssel für alles.“

Sprachlehrerin Mari Abuashvili ist selbst in Georgien geboren, Deutsch ihre Viertsprache. Sie kam als Au-Pair, bewarb sich an der Uni Konstanz und studierte Germanistik. Abuashvili ist überzeugt, dass es für Ausländer leichter ist, die Sprache von Menschen zu lernen, die selbst keine Muttersprachler sind. „Ich musste all die Hürden überwinden, die sie noch zu überwinden haben. Das macht es leichter für mich, ihnen die Sprache beizubringen.“ Im Unterricht versuche sie, von der Grammatik weg zu kommen, und viel zu sprechen. Ihre Schüler aber pochten auf Grammatik. „Es ist paradox, aber sie wollen Regeln und Theorie.“

Die Schüler haben einen ganz unterschiedlichen Wissensstand, die einen haben studiert, die anderen nicht einmal eine Grundschule besucht. „Es ist schwierig, doch ich versuche, alle mit ins Boot zu holen. Es ist wichtig zu zeigen, dass man Interesse hat, an ihrer Kultur, ihren Sprachen“, sagt Abuashvili. Viele würden sehen, dass sie selbst die Integration geschafft hat und das motiviere sie. Und Mari Abuashvili weiß aus Erfahrung: „Wer die deutsche Sprache lernt, wird sehen, dass auch die Deutschen sich noch weiter öffnen.“

Sechs anerkannte Anbieter von Integrationskursen gibt es in Konstanz, aber auch Hilfsorganisationen wie Save me bieten zusätzlich Hilfe an. Renate Maßmann-Krei, Patenschaftsbeauftragte bei Save me, hat einen Sprachpatenhock ins Leben gerufen für alle, die Flüchtlinge begleiten. Außerdem, erklärt Kirstin Meditz, ebenfalls von der Hilfsorganisation, entstehe gerade eine Hausaufgabenhilfe für erwachsene Geflüchtete, „da wir immer wieder hören, dass sie Mühe haben.“ Aber Deutsch hat schließlich schon so manchen in eine prekäre Lage gebracht, wenn man Mark Twain und Oscar Wilde glaubt.