Konstanz Der Konstanzer Sport feiert sich in glanzvollem Rahmen

Das Experiment 2016 ist geglückt: Am 28. April steigt erneut eine große Ballnacht im Konstanzer Inselhotel. Wer als Verein oder Gruppe eine außergewöhnliche Sport-Geschichte einreicht und die Publikumswahl zum Sport-Award am Abend gewinnt, darf auf ein schönes Preisgeld hoffen.

Der Konstanzer Sport hat viele Facetten und ergibt in seiner Gesamtheit ein beeindruckendes Spiegelbild der Gesellschaft: Spitzensport von bundesweiter Bedeutung mit dem Handball-Zweitligisten HSG, Breitensport für Jedermann und Jederfrau mit den Leichtathleten des TV Konstanz oder den Schwimmern des Sparta; oder die unzähligen Kinder und Jugendlichen, die Wochenende für Wochenende dem Fußball nachjagen, Zelluloid- oder Filzbälle hin und her schlagen oder sich in asiatischer Kampfkunst messen. Die Liste ließe sich beliebig verlängern.

Als Frank Schädler im Jahr 2014 die Leitung des Sportamts übernahm, kam ihm schnell die Idee, eine alte Institution wieder zum Leben zu erwecken: den Ball des Konstanzer Sports. Zusammen mit seinem Partner und Stellvertreter Patrick Glatt füllte er die Idee Stück für Stück mit Leben, setzte er sich an Konzeptionierung, Organisation und Umsetzung. 2016 fand der erste Versuch statt, den Ball im Konstanzer Kalender zu platzieren. Ein Organisationsteam aus Stadtsportverband, Hochschulsport der Universität und Sportamt stellte ein interessantes Programm zusammen. Verschiedene sportliche Darbietungen lockerten den glanzvollen Abend auf: vom Modern Dance bis zum Rock'n'Roll.

Der Sport wurde an diesem Abend zum gesellschaftlichen Ereignis, der „Ball des Sports" sollte künftig ein jährliches Treffen der Konstanzer Sportszene bilden. Die Reaktionen waren überwältigend – auch wenn noch lange nicht alles perfekt lief. Fest jedoch stand: Der Sport in der Konzilstadt ist stark genug, um eine besondere Gala mit Strahlkraft weit über die Grenzen eines Spielfeldes hinaus zu tragen.

Und so wird am Freitag, den 28. April die nächste Ausgabe des „Ball des Sports – der Konstanzer Sport Award“ im Inselhotel stattfinden. Im feierlichen, edlen Rahmen wird eine ganz besondere Konstanzer Sportgeschichte ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr gewann Save Me Konstanz die Trophäe mit dem Projekt "Integration durch Sport". Dieses hochaktuelle Thema setzte sich knapp gegen die „Erfolgsgeschichte Konstanzer Altstadtlauf" (TV Konstanz, Abteilung Leichtathletik) und das Projekt „Erfolgreiches Schwimmen unter erschwerten Bedingungen“ (SK Sparta Konstanz) durch.

Frank Schädler ruft nun Vereine zur neuerlichen Teilnahme am Wettbewerb auf: „Wir suchen die Konstanzer Sportgeschichte 2016 – Kurioses, Erfolg, Misserfolg, Niederlage, Wiederauferstehung, Spannendes, emotional. Wir freuen uns über Rückmeldungen aus dem Konstanzer Sport.“ Im Rahmen des „Ball des Sports – Konstanzer Sport-Award“ wird am 28. April im Inselhotel die „Sportgeschichte 2016“ gewählt. Dem Sieger winkt der Sport-Award mit einem Preisgeld von 1000 Euro.

Der Weg zum Preis

Jeder Verein oder sonstige Institution kann bei der Auslobung des Sport-Awards mitmachen. Sie können die Geschichte noch bis Donnerstag, 13. April mit Bildmaterial und einem Text (eine Din-A-4-Seite) per Mail senden an sport@konstanz.de . Eine Jury aus Hochschulsport, Stadtsportverband und Sportamt, wählt drei Geschichten aus. Diese drei Kandidaten dürfen ihre Geschichte im Rahmen des „Ball des Sports“ live erzählen und erhalten je zwei Ehrenkarten für den Ball am 28. April. Die Wahl findet dann direkt im Inselhotel statt. Wer sonst eine Karte will, wendet sich bis 13. April ebenfalls an das Sportamt der Stadt. (aks)