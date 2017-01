Konstanz Der Islam im Mittelpunkt: Mouhanad Khorchide spricht über die Opferrolle der Muslime

Im Bodenseeforum in Konstanz ist mit einem Gespräch über den Islam eine dreiteilige Veranstaltungsreihe zu den Weltreligionen gestartet. Mouhanad Khorchide forderte im Gespräch mit Meinhard Schmidt-Degenhard mehr Öffnung der Kulturen.

"Bei Gauck hättest du es leichter gehabt", neckte Moderator Meinhard Schmidt-Degenhard seinen Gast zu Beginn des Gesprächs. "Ja, stimmt, du stellst immer die kritischen Fragen", antwortete Mouhanad Khorchide, der einer Einladung des Bundespräsidenten Joachim Gauck zu seiner Abschiedsrede an diesem Abend nicht gefolgt war und sich stattdessen in Konstanz den Fragen von Schmidt-Degenhard stellte. Die 80 Zuhörer, die ins Bodenseeforum gekommen waren, um den Islamwissenschaftler im Gespräch zu erleben, konnten ein überraschtes Raunen nicht verbergen, als der Moderator von der ausgeschlagenen Einladung nach Berlin erzählte.

Es ist das Jahr der Religionen im Konzilsjubiläum. Das Programm der Volkshochschule Landkreis Konstanz und der Konzilstadt Konstanz steht deshalb unter dem Leitsatz: Du kannst die Welt nicht verstehen ohne die Religionen. Diese Aussage, mit der Meinhard Schmidt-Degenhard das Gespräch eröffnete, führte Mouhanad Khorchide weiter. "Du kannst den Islam nicht verstehen, ohne die Welt zu verstehen", ergänzte er und erklärte, Muslime seien Kinder ihrer Zeit. Wie sie den Islam auslegten, das sei der Islam. Dabei gebe es keine Kriterien, welcher der richtige Weg ist. "Jeder kann alles legitimieren, davor müssen wir uns schützen, Traditionen hinterfragen und uns kritisch mit Reformen auseinandersetzen", sagte Khorchide, dessen Schlüssel zur Religion die Barmherzigkeit ist.

Nach einem Ausflug in die Geschichte dieser Religion und deren Grundpfeiler des Glaubens interessierte den Moderator vor allem die gegenwärtige Lage der Weltreligion. Er fragte seinen Gast, ob der Islam ein Gewaltproblem habe. "Alle Weltanschauungen haben ein Gewaltproblem", antwortete Khorchide und fügte hinzu, dass sich im Islam heute ein Exklusivismus durchgesetzt habe aufgrund eines starken Machtgefälles zwischen der westlichen und der islamischen Welt. Die destruktive Rolle des Westens verstärke diesen Machtdiskurs. "Diese Arroganz frustriert viele Muslime. Sie sehen sich in der Opferrolle und suchen Schutz in einem exklusiven Islam", sagte Khorchide und erklärte: "Wir Muslime müssen aufhören, uns als Opfer zu sehen."

Die Identitätskrise aber gebe es auf beiden Seiten. "Wegen der Angst, dass etwas verloren gehen könnte, verschließen wir uns, verschließen unsere Kulturen." Das führe zu Stillstand. Deshalb forderte Khorchide, mehr Öffnung zu praktizieren. "Wenn Kulturen sich öffnen, können sie sich gegenseitig bereichern." Und: "Wer keine Angst hat, für den kann es nur nach vorne gehen. Das ist der Auftrag an uns alle."

Zur Person

Das Gespräch mit Mouhanad Khorchide war der Auftakt einer Reihe. Das zweite Gespräch ist am 9. März mit Ellen Ueberschär. Im Mittelpunkt: das Christentum

Mouhanad Khorchide ist ein österreichischer Soziologe, Islamwissenschaftler und Religionspädagoge. Der heute 45-Jährige ist in Beirut geboren, seine Eltern zogen mit seinen Geschwistern und ihm nach Saudi-Arabien. Weil er als Ausländer dort nicht studieren durfte, lernte er Deutsch, um in Deutschland zu studieren. Als ihm das Visum verweigert wurde, ging er nach Österreich. Seit dem 20. Juli 2010 ist er Professor für islamische Religionspädagogik an der Wilhelms-Universität in Münster.