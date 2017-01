Konstanz Der Biber ist auf Futtersuche am Seerhein

Abgenagte Bäume zeugen von der nächtlichen Futtersuche des Bibers am Seerhein. Doch sein Appetit ist nicht ganz ungefährlich.

Konstanz – Hungrig ist der Biber in diesen Tagen. Die Nahrungsquellen im Winter sind knapp, Schnee und Eis haben in den vergangenen Tagen die Landschaft überzogen. Das macht das Leben des vegetarisch lebenden Nagers nicht gerade einfacher. Am Ufer des Seerheins findet er jedoch weiche Hölzer, junge Bäume mit einer nahrhaften Rinde. Die Spuren seines nächtlichen Mahls können aufmerksame Spaziergänger nun überall sehen. Auf Höhe des Bodenseeforums sind etliche junge Bäume gefällt, die der fleißige Biber gleich ganz mitgenommen hat. Übrig bleibt nur der Stumpf mit den auffälligen Nagespuren, die von der immensen Kraft des Biberkiefers zeugen. "Wir beobachten die Aktivitäten des Bibers am Seerhein genau", sagt Martin Wichmann, Leiter des Fachbereichs Umwelt bei der Stadt Konstanz. Ein paar Bäume zwischen dem Bodenseeforum und der Alten Rheinbrücke habe man auch schon mit einer Drahtmanschette sichern müssen. Einer musste gefällt werden, weil der Nager ihn so bearbeitet hatte, dass der Baum nicht in Richtung Wasser, sondern in Richtung Fahrradweg gefallen wäre, wie Wichmann erklärt. Das hätte gefährlich werden können. Damit der Nager sich dennoch die Rinde holen kann, habe man den Baum am Seeufer liegen lassen.

Wo genau der Biber seine Höhle hat, ist unklar. "Das ganze Thema wird uns immer stärker beschäftigen, denn die Biberpopulation nimmt zu", sagt Wichmann. Es ginge vor allem um ein gutes Miteinander. Der Nager müsse auch im Winter fressen, aber dennoch gelte es die Bäume zu schützen, die man aus stadtplanerischen Gründen gepflanzt hat. Aus diesem Grund haben die Technischen Betriebe Konstanz vor Kurzem die Drahtsicherungen an diese Bäume angebracht.

Doch nicht überall sieht man die Rückkehr des einst ausgerotteten Nagers so entspannt wie in Konstanz. Anfang des Monats hatte Umweltminister Peter Hauk laut über eine mögliche Bejagung des Bibers nachgedacht. Er richte in der Landwirtschaft enorme Schäden an indem er Bäume fällt, Gewässer staut, Wiesen und Felder flutet. Von diesem Vorschlag hält Eberhard Klein, Geschäftsführer des Naturschutzzentrums Wollmatinger Ried, gar nichts. Die Schäden, über die sich Landwirte beklagen, könne er nachvollziehen, aber eigentlich müsste man froh sein, dass sich der Biber wieder ansiedelt. "Wir geben Unsummen für die Renaturierung von Gewässern aus, aber der Biber macht das ganz kostenlos", sagt Klein. Er sei ein wahrer Landschaftsarchitekt, der sich seinen Lebensraum aktiv gestaltet. Für den Menschen ergeben sich nicht nur Nachteile. Da durch die Stauungen die Fließgeschwindigkeit verringert wird, könne die Hochwassergefahr minimiert werden. Außerdem schaffe er durch die Flutung mancher Gebiete den Lebensraum für neue Tiere.

Doch genau an diesem Punkt beginnt für Klein die Biberbetreuung. Den Nager frei gewähren lassen, hält auch Klein für keine gute Lösung. "Wir wollen den Naturschutz und den Biber nebeneinander leben lassen", sagt Klein. Im Wollmatinger Ried haben sich Biber angesiedelt. Der Leiter des Naturschutzzentrums habe erst vor ein oder zwei Jahren eine neue Familie im Bereich des Mühlegrabens festgestellt. Doch auch hier, fernab der Landwirtschaft und Menschen, müsse man auf seine Bautätigkeit aufpassen. Dass er Wiesen mit seltenen Pflanzen oder den Besucherweg flutet, sei ebenso nicht gewünscht. Ähnlich wie im Tägermoos, einem der ältesten Biberreviere in Konstanz, könne man über Drainagen den Boden entwässern. Wie viele Biber es in Konstanz gibt, wissen weder Eberhard Klein noch Martin Wichmann. Man wisse von Biberfamilien im Tägermoos und Wollmatinger Ried, gesichtet wurden Tiere auch im Inselgraben und am Klausenhorn auf dem Bodanrück. Doch das könnten noch nicht gewesen sein.

Lebensraum, Fressfeinde und Ansprechpartner