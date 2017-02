Viele Autos ohne Zulassung werden in Konstanz einfach auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt. Laut Straßenverkehrsbehörde tauchen monatlich rund 20 Fahrzeuge auf. Für die Verwaltung ist das mit Kosten und Aufwand verbunden.

Ein neongelber Zettel auf der Windschutzscheibe ist die letzte Verwarnung an den Fahrzeugbesitzer: Dieses Auto muss sofort hier weg. In der Max-Stromeyer-Straße und auch in anderen Straßen, in denen es noch öffentliche kostenfreie Parkplätze gibt, stehen immer wieder Autos ohne Betriebszulassung, manchmal ganz ohne Kennzeichen. Und das ist verboten. In Konstanz ein Problem, dass regelmäßig vorkommt. "Pro Monat fallen etwa 20 Autos im Stadtgebiet auf, die keine Zulassung haben und auf einem öffentlichen Parkplatz stehen", sagt Andreas Renker, Sachbearbeiter bei der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Konstanz. Er ist für die Genehmigung der Sondernutzung der Straßen verantwortlich.

Nach dem Aufkleben des gelben Warnhinweises hat der Fahrzeughalter eine Woche Zeit das Auto zu holen. Holt der Besitzer sein Auto nicht wieder ab, wird es abgeschleppt und auf dem Betriebsgelände der Entsorgungsbetriebe der Stadt Konstanz (EBK) abgestellt. Von den 20 Fahrzeugen mit gelben Warnzettel steht etwa die Hälfte nach einer Woche noch immer am selben Ort. Und diese Autos machen der Stadtverwaltung jede Menge Arbeit. Aktuell warten beim EBK 20 Fahrzeuge und zehn Zweiräder auf ihren Besitzer oder auf die Schrottpresse. Sechs Monate werden die Fahrzeuge auf dem Gelände verwahrt. So lange versuchen Renker und seine Kollegen, die Halter der Autos zu ermitteln. Ist das Kennzeichen noch am Wagen, geht das über die Zulassungsstelle. Der Halter bekommt neben einem saftigen Bußgeldbescheid auch die Aufforderung seinen Wagen abzuholen. Lässt sich der Halter nicht mehr zurückverfolgen, wird es anschließend verschrottet.

Das Abstellen eines Fahrzeugs ohne Betriebszulassung im öffentlichen Raum wird mit einem Bußgeld von 70 Euro plus 27 Euro Verwaltungsgebühr geahndet. Hinzu kommen dann rund 60 Euro Abschleppgebühren plus Mehrwertsteuer sowie etwa sechs Euro pro Tag als Standgebühr. "Das kann also richtig teuer werden", sagt Renker. Kann jedoch der Halter nicht ermittelt werden, fallen diese Kosten samt etwa 100 Euro Verschrottungsgebühr der Stadtkasse zur Last. Etwas teurer wird es, wenn ein Fahrzeug außerhalb des Stadtgebietes abgestellt wird. Laut Benedikt Graf, Pressesprecher des Landratsamtes Konstanz, komme dies zwar nicht so häufig vor. Der Landkreis dürfe jedoch ein Bußgeld von maximal 500 Euro verhängen. Für Erstvergehen werden im Kreis Konstanz für den Halter 100 Euro Strafe fällig.

Früher habe man auch mal ein Auto versteigert, berichtet Andreas Renker. Allerdings sei dies wesentlich aufwendiger als die einfache Verschrottung. Man müsse die offizielle Versteigerung ankündigen und durchführen, was neue Kosten verursache. Außerdem habe man keine Schlüssel oder Papiere für das Auto, es diene höchstens noch als Ersatzteillager. Man kaufte quasi "die Katze im Sack", wie Renker sagt. "Die Autos, die bei uns landen, sind auch in einem dementsprechenden Zustand und nicht mehr fahrbereit. Der Halter hat sich nicht ohne Grund von dem Wagen trennen wollen", sagt er. Für den Sachbearbeiter ist diese Ordnungswidrigkeit kein Kavalierdelikt. "Ohne Zulassung dürfen Fahrzeuge nur auf einem privaten Parkplatz oder Gelände stehen", betont er.



Sorgfaltspflicht

Für das langfristige Parken in Konstanz gelten bestimmte Regeln. Laut Andreas Renker ist jeder Halter verpflichtet, alle vier Tage nach seinem Auto zu schauen. Auch wenn es auf einem öffentlichen und kostenfreien Parkplatz steht. Es könne sich etwas an der Parkregelung im öffentlichen Raum ändern oder eine Baustelle anstehen. Oder der häufigste Fall: Ein Umzug steht an und die Parkfläche wird für die Umzugsfahrzeuge benötigt. Aus diesem Grund werden die Halteverbotsschilder auch mindestens vier Tage vor dem Datum aufgestellt. Wer sein Auto während einer längeren Abwesenheit abstellt, sollte laut Renker jemanden beauftragen, dass er nach dem Fahrzeug schaut.