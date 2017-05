Konstanz Debatte um Konstanzer Kitas: FDP leht Gebührenerhöhung ab

Die Konstanzer Stadtverwaltung erhält ersten Gegenwind für die angestrebte Erhöhung der Kita-Gebühren. Die FDP erteilt den Plänen eine klare Abfuhr.

Der Vorstand der FDP in Konstanz sowie die FDP-Fraktion im Gemeinderat sprechen sich dafür aus, dass die Kita-Gebühren nicht erhöht werden. Das teilte Parteivorsitzende Ann-Veruschka Jurisch und Fraktionschef Heinrich Everke am Dienstag mit. Die FDP fordert die Stadt darüber hinaus auf, ein Konzept für eine schrittweise Reduktion der Gebühren zu erarbeiten mit dem langfristigen Ziel einer Abschaffung der Gebühren. Diesen Gestaltungsspielraum habe die Stadt, erklärte die FDP weiter: "Die Stadt würde damit der bildungs-, familien- und arbeitsmarktpolitischen Bedeutung von frühkindlicher Betreuung angemessen Rechnung tragen. Öffentliche Investitionen in die frühkindliche Bildung zahlten sich erwiesenermaßen besonders aus und förderten die Chancengleichheit für Kinder. Zudem versetzten sie Mütter und Väter in die Lage, ihre Berufe weiter auszuüben. Weiter fordert die FDP, auch Tagesmütter besser zu fördern.