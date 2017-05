Konstanz Debatte im Konstanzer Ratssaal: Weitere 1,7 Millionen Euro fürs Bodenseeforum benötigt

Weil für den Betrieb des Bodenseeforums in Konstanz weitere 1,7 Millionen Euro benötigt werden, kommt es bei der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss zu einem Streit zwischen den Fraktionen.

Für die Linke Liste ist das Bodenseeforum (BFK) "ein Musterbeispiel für missglückte Politik". Anke Schwede greift Oberbürgermeister Burchardt in ihrer Erklärung im Haupt- und Finanzausschuss mit scharfen Worten an. Er habe den Bau im Eilverfahren durchgedrückt, es sei nicht ausreichend geplant geworden, die Folgen seien immer neue Pannen. Die Linke Liste stimmt deshalb gegen einen Zuschuss von 1,7 Millionen Euro für den Betrieb. Benötigt wird das Geld laut Kämmerer Hartmut Rohloff, weil die für den Verlust im Wirtschaftsjahr 2016 eingeplante Vorsteuer für Nachbesserungen benötigt wird – unter anderem für die Einrichtung einer Gastronomieküche.



Die Kritiker richten den Blick in Richtung Ex-Geschäftsführer Thomas Karsch, dessen Einstellung die Stadtverwaltung als Fehler einräumt. Roger Tscheulin (CDU) hält dennoch entgegen: "Thomas Karsch ist vom Gemeinderat eingestellt worden, nicht vom OB." Jürgen Faden (FW) sieht die "Zeit für eine zweite Chance des Projekts gekommen". Es könne nicht sein, dass sich einzelne Räte aus der Verantwortung der mehrheitlichen Entscheidung stehlen würden. Trotz der klaren Zustimmung für den Zuschuss, bleibt für einige Stadträte ein Beigeschmack. Thomas Schäfer (Junges Forum) enthält sich und mahnt: "Wir wurden schlecht beraten, irgendwann muss das Projekt auch ins Rollen kommen."