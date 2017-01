Konstanz Dealer wider Willen: Bewährungsstrafe für Marihuana-Besitzer

Das Konstanzer Schöffengericht verurteilt einen 27-Jährigen. Bei ihm war Marihuana gefunden worden, das er verkaufen wollte. Der reumütige Mann nahm in der U-Haft zehn Kilogramm ab.

Konstanz – Gezeichnet durch die Erfahrung der Untersuchungshaft, mit dunklen Schatten um die Augen und brüchiger Stimme, erklärte der Angeklagte, dass ihm unendlich leidtue, was er getan habe. "Ich weiß jetzt, wie es ist, Silvester im Gefängnis zu verbringen", sagte er und brach während der Verhandlung immer wieder in Tränen aus. Was den 27-Jährigen auf die Anklagebank gebracht hatte, waren zwei Kilogramm Marihuana, die im August vergangenen Jahres, zu Kugeln geformt, in zwei Tüten verpackt und zusammen mit einer Waage in der Wohnung des Angeklagten gefunden worden waren.

Daraufhin erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Angeklagten. "Eine solche Menge Drogen", begründete der Oberstaatsanwalt die Entscheidung für den Haftbefehl, "konnte nur für den Handel und nicht für den Eigenbedarf gedacht sein." Der 27 Jahre alte Angeklagte zeigte bei der Verhandlung des Schöffengerichts im Amtsgericht Konstanz Reue und legte ein umfassendes Geständnis ab. Die zwei geladenen Zeugen mussten daher nicht gehört werden.

Bei der Vernehmung des 27-Jährigen kam dessen komplizierte Familiengeschichte zur Sprache. Die stellte sich vor Gericht so dar: Als Kleinkind kam er aus dem Kosovo nach Deutschland. In Konstanz machte er einen Hauptschulabschluss, danach folgte eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Nach deren erfolgreichem Abschluss habe er für verschiedene Arbeitgeber, auch als Filialleiter, gearbeitet, erzählte der junge Mann. Er schilderte dem Gericht die anstrengende Jugend als ältestes von mehreren Geschwistern. Sein Bruder sei abgeschoben worden, die Eltern hätten sich oft gestritten.

Mit 16 Jahren konsumierte er daher das erste Mal Marihuana, um "einfach abzuschalten und zu vergessen", wie er erklärte. Zwei bis vier Mal wöchentlich rauchte er die Droge, wie es hieß. Immer wenn es zu viel wurde, habe ihn Marihuana wieder herunter gebracht. Dass in den zwei Tüten, die bei ihm gefunden wurden, zwei Kilo und nicht die erwarteten 300 Gramm für den Eigenbedarf steckten, habe ihn selbst überrascht, wie der Angeklagte vor Gericht angab. Über Freunde im Drogen- und Rotlichtmilieu sei er an einen Dealer in der Schweiz gekommen. Dieser soll ihm an der Schänzlebrücke die zwei Kilogramm Marihuana in die Hand gedrückt haben und ohne Geld dafür zu verlangen davongefahren sein. Der Angeklagte versteckte die Drogen abwechselnd in seinem Auto und in einer Schublade seines Schreibtisches. Er erläuterte dem Schöffengericht, dass er anfangs geglaubt habe, der Dealer habe ihm einen Gefallen tun wollen. Er sei sich aber mittlerweile klar darüber, dass es sich bei einer solchen Menge kostenloser Drogen wohl kaum um eine Gefälligkeit gehandelt haben könne. Vielmehr sei es wohl eine "Masche" gewesen, die ihn in die Schuld des Dealers habe treiben sollen. Um die großen Mengen loszuwerden, habe er das Marihuana schließlich verkaufen wollen.

Die Monate nach der Festnahme im August verbachte der Angeklagte in Untersuchungshaft in Konstanz, wo er fast zehn Kilogramm Gewicht verlor und ein Angebot zur Drogenberatung wahrnahm. Sowohl der Staatsanwalt als auch die Verteidigerin plädierten aufgrund des umfassenden Schuldeingeständnisses, des beruflichen Werdegangs und der ehrlichen Reue des Angeklagten auf eine zweijährige Haftstrafe auf Bewährung.

Das Schöffengericht kam der Forderung nach – jedoch verknüpfe es die dreijährige Bewährungszeit mit einigen Bedingungen. So muss der Angeklagte eine Suchttherapie machen und 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit leisten. Staatsanwaltschaft und Verteidigung erklärten gleichermaßen auf eine Anfechtung des Urteils zu verzichten. Das Schöffengericht begründete sein Urteil damit, dass der Angeklagte bis auf das Drogenproblem bislang einen guten Werdegang gemacht habe und die Erfahrungen aus der Haft sowie eine drohende Abschiebung Mahnung seien.

Die Anklage

Die 2027 Gramm Marihuana, die in der Wohnung des Angeklagten sichergestellt wurden, fallen unter die Bezeichnung der "nicht geringen Menge". Umgerechnet auf einen Konsumenten hätte das sichergestellte Marihuana für etwa 19 000 Joints gereicht. Damit ist es etwa das 37-fache dessen, was als "geringe Menge" bezeichnet wird. 500 Joints mit Marihuana fallen noch unter diese Bezeichnung. Besitz und Weitergabe von Marihuana sind in Deutschland illegal. Es ist die meistkonsumierte illegale Droge. Die gut zwei Kilogramm aus der Wohnung des Angeklagten werden nach Prozessende vernichtet. (mhe)