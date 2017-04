Konstanz Dauerbaustelle Bahnhof

Der Konstanzer Hauptbahnhof ist für viele ein tägliches Ärgerniss. Er soll zwar ausgebaut werden, verspricht die Bahn. Doch gibt es schon jetzt Befürchtungen, dass dies langfristig nicht reicht.

Die Konstanzer FDP sieht die dringende Notwendigkeit, die Kapazitäten des Konstanzer Bahnhofs zu erweitern. In einer Debatte mit Vertretern des Kantons Thurgau und der Deutschen Bahn warnte der FDP-Kreisrat Georg Geiger davor, es bei der jetzt geplanten Schmalspursanierung des Bahnhofs zu belassen und sich so die Bahn-Zukunft zu verbauen.

Geiger sieht die große Chance, Konstanz über die Schweiz ans europäische Hochleistungsnetz der schnellen Zugverbindungen anzuschließen. Wenn der Kanton Thurgau seine Ausbaupläne für die Schiene wahr mache, sei bis 2024/25 mit 28 zusätzlichen Zugpaaren zu rechnen, die in Konstanz halten. Er zweifelt, dass diese ohne ein viertes Gleis im derzeitigen Bahnhof Platz finden. Mit Blick auf die wachsende Bevölkerung und den steigenden Tourismus hält Geiger zudem eine Bahnhofssanierung ohne Ausbau der Kapazitäten an den Bahnsteigen und der Unterführung für Stückwerk.

Geiger sieht vor allem in der Direktverbindung St. Gallen über Konstanz und Singen nach Basel eine Schlüsselstrecke, um die Wirtschaftsräume der Region neu zu verknüpfen und das schnellere Reisen zu ermöglichen. In Basel hätten Reisende Anschluss an die europäischen Fernverbindungen. Dafür müsste allerdings erst einmal die Hochrheinstrecke Basel-Schaffhausen elektrifiziert und mit dem Zug Konstanz-St. Gallen verknüpft werden. Geiger ist überzeugt, dass in dieser Spange die Bahn-Zukunft der Region liegt. Er bedauert, dass dies die Landesregierung bisher nicht so sieht. Ähnlich effektive Anschlüsse wären in absehbarer Zeit über Stuttgart und Offenburg nicht möglich.

Doch so eine Direktverbindung bräuchte auch viel Platz im Bahnhof, weil sich die Bahnsteige dann nicht doppelt belegen lassen. Dies bestätigte in der Diskussion Werner Müller, Leiter der Abteilung öffentlicher Verkehr/Tourismus beim Departement für Inneres und Volkswirtschaft im Kanton Thurgau. "Direktverbindungen fressen Perronkanten." Er sieht den Konstanzer Bahnhof für die in der Schweiz geplanten Verbindungsausbauten bis 2019 gerüstet. Für Zukunftsprojekte wie die S 44, die ohne Halt zwischen Kreuzlingen und Weinfelden verkehren soll, müsse dies noch geprüft werden. Er gab sich aber zuversichtlich, dass auch für diese die Kapazitäten des Bahnhofs ausreichen. Bei einer Durchbindung von St. Gallen bis Basel könnte dies schon anders aussehen.

Jörg Selert von der Abteilung Netze der Deutschen Bahn konnte zu Zukunftsvisionen nichts sagen. Er leitet die Bauprojekte, die im Zuge des Bahn-Land-Programms zur Modernisierung von Bahnhöfen in Baden-Württemberg umgesetzt werden. In Konstanz soll der Bahnhof barrierefrei werden. Geplant ist, die Bahnsteige zu erhöhen und zwei Aufzüge an die bestehende Unterführung zu bauen. Der Umbau soll 2018 beginnen und im Mai 2019 enden. Selert sagte, es werde während der Bauphase kaum ein Zug ausfallen. Die Bürger müssten sich also nicht monatelang auf Ersatzverkehre einstellen. Er wies darauf hin, dass die Treppe zur Unterführung etwas breiter werde, denn das Gepäckband komme weg. Für Menschen mit schweren Koffern stünden künftig die beiden Aufzüge an der Unterführung bereit. Er versuchte, Ängste aus dem Publikum zu zerstreuen, dass die Lifte zu klein werden, um Räder und Kinderwagen aufzunehmen. Sie seien jeweils 2,10 Meter tief und 1,10 Meter breit. "Ein Rad passt rein."

Der Konstanzer Behindertenbeauftragte Stephan Grumbt nannte die Größe der Aufzüge ausreichend, um Mobilitätseingeschränkte und deren Begleitpersonen aufzunehmen. Er forderte allerdings eine Alternative, sollte einer der beiden Aufzüge ausfallen. Er denke etwa an einen einfachen Plattform-Lift an der Bodanbrücke. Winfried Kropp von der Konstanzer SPD sagte als Gast, das vom Land mit der Bahn ausgehandelte Modernisierungsprogramm habe einen gravierenden Geburtsfehler. Es lasse nur bahntechnische Minimallösungen zu und keine städtebaulichen Visionen.

