Konstanz Das neue Leben der Orgel von Maria-Hilf

Mit großem Aufwand wurden Orgel und Elektrik der Maria-Hilf-Kirche restauriert. Wie das Gesamtkunstwerk wirkt und klingt, ist ab dem 20. Januar zu erleben.

Die Hamburger Elbphilharmonie und die Maria-Hilf-Kirche haben eins gemeinsam: den gleichen Orgelbauer, das Unternehmen Johannes Klais Orgelbau aus Bonn. Nur ist das große Instrument des Konstanzer Gotteshauses fast fünf Jahrzehnte älter. Diese lange Zeit hatte sicht- und hörbare Spuren hinterlassen, sodass im vergangenen Jahr die Orgel aufwendig restauriert werden musste.

Am Freitag, 20. Januar, stellt die Kirchengemeinde Sankt Georg – Maria Hilf die Orgel der Öffentlichkeit vor. "Organist Thomas Götz wird mit seinen Worten und seinem Können einen Einblick in die Kunst des Orgelspiels geben", kündigt Pfarrer Pater Georg Matt an. Karlheinz Döpfner werde mit seiner Videokamera manche Geheimnisse der Orgel für die Besucher sichtbar machen. Wer Fragen hat, kann diese stellen", sagt er. "Wir stellen ein oder zwei Mikrofone für die Besucher auf", ergänzt Pater Georg.

Für die Restaurierung seien über 80 000 Euro aufgewendet worden, teilt der stellvertretende Stiftungsratsvorsitze Eberhard Geiger mit. Lediglich zehn Prozent davon würden von der Diözese Freiburg übernommen. Den Rest müsse die Gemeinde selbst finanzieren.

Der Auftrag für die Restaurierung sei bewusst an den Erbauer der Orgel vergeben worden, obwohl die Firma das höchste Angebot abgegeben habe. Das Angebot von Klais schien ihm und dem Stiftungsrat das qualifizierteste gewesen zu sein. "Sie hatten das überzeugendste Konzept", bestätigt Götz. Für Pater Georg war auch entscheidend, dass Klais die eigene Orgel am besten kennt. "Für kleinere Arbeiten hatten wir zwischendrin andere Orgelbauer und mit denen waren wir nicht so zufrieden", benennt er einen weiteren Grund. Mit ausschlaggebend sei auch der Rat von Bezirkskantor Georg Koch und Organist Thomas Götz gewesen. "Sie haben uns ermutigt, ja fast ermahnt", erzählt Pater Georg. Götz erinnert sich an seine Heimat Passau. Dort seien, so erzählt er, in der Umgebung etliche Orgeln zu niedrigen Preisen erbaut worden. Diese hätten jedoch schon nach wenigen Jahrzehnten ersetzt werden müssen.

"Qualität war uns wichtig", fügt Pater Georg hinzu. Die Orgel trage schließlich durch ihr Aussehen und ihren Klang entscheidend zur Atmosphäre in der Kirche bei. Eine Besonderheit sei, dass sie nicht wie in den meisten Kirchen im Rücken der sitzenden Kirchenbesucher aufrage. Durch ihre Position an der rechten Seite rage sie mit ihrem Prospekt in die Kirche hinein. Da zudem die Bänke im Halbrund aufgestellt seien, könnten meisten Besucher direkt auf sie blicken.

"Die Architektur ist außergewöhnlich", erklärt Thomas Götz. Kirche und Orgel beschreibt er als sehr innovativ. "Das war phänomenal vor 50 Jahren", schwärmt er. Seit dieser Zeit habe sich viel Schmutz abgesetzt. Von den schweren Pfeifen seien einige eingeknickt gewesen. Manche mechanische Teile seien ausgeleiert und mussten ersetzt werden. Wichtig sei, dass die Intonation (der Ausgleich der Töne und ihrer Klangfarben) im Wesentlichen erhalten geblieben sei. "Die Schärfe und das Schrille wurde aus den Registern herausgenommen", erklärt Götz. Dies sei ein Zugeständnis an den veränderten Musikgeschmack.

Zur Atmosphäre in der Maria-Hilf-Kirche trägt nicht nur die generalüberholte Orgel bei. Einen wesentlichen Anteil an der Stimmung hat auch die neue Beleuchtung. Basierend auf einer Lichtstudie von Studierenden der Hochschule im Jahr 2013, hat Rudolf Bernauer, Geschäftsführer von Elektroplan, die Umsetzung begleitet. "Nach der Bestandserhebung der Elektrik habe ich Gefahr in Verzug gemeldet", berichtet er. Vor allem der Schaltschrank habe nicht mehr den Vorschriften und dem Stand der Technik entsprochen.

3500 Meter an Leitungen seien verlegt worden. "Uns ist es gelungen die Leitungswege so zu wählen, dass es nur dem geübten Auge auffällt, wo wir diese neuen Leitungen untergebracht haben", sagt er stolz. Zeitgemäße Steuerungstechnik ermögliche es, jedes Leuchtmittel im Kirchenschiff einzeln anzusteuern. Derzeit gebe es elf Programme, die unterschiedliche Lichtstimmungen für verschiedenen Anlässe erzeugen, ergänzt Pater Georg.

Ursprünglich wollte Rudolf Bernauer das Lichtkonzept zusammen mit der Orgel vorstellen. Da dies jedoch die Veranstaltung am Freitag überfrachtet hätte, beschlossen Bernauer und Götz kurzfristig, am Samstag, 18. Februar, das Zusammenwirken von Lichtstimmung und Orgelspiel ausführlich vorzustellen.

Renovierung kurz vor dem Jubiläum der Maria-Hilf-Kirche