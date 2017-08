Konstanz Das meint Konstanz zum Schlagerfestival "Bodensee Ahoi": Wie Fasnacht im Sommer

Viele Konstanzer haben das "Bodensee Ahoi" Festival im Bodenseestadion besucht. Der Besucherandrang hat sich insgesamt jedoch in Grenzen gehalten. Mit Bildern und Videos!

Der Chor des Schlagerfans hallte über Stunden durch die Sportarena am Hörnle. Rund 2500 Gäste brachten beim ersten "Bodensee Ahoi" das Bodensee-Stadion zum Beben. Eine Fortsetzung soll im nächsten Jahr folgen. Die Polizei berichtet von keinen nennenswerten Vorkommnissen, sie habe lediglich ein paar mal schlichtend eingegriffen. Die An- und Abreise sei dank des Einsatzes von Sonderbussen problemlos verlaufen.

5700 Menschen hätten kommen können, rund 2500 waren es laut Veranstalter tatsächlich. Die Polizei geht von deutlich weniger Besuchern aus. So hätten sich zum Ende der Veranstaltung zwischen 1200 und 1300 im Stadion befunden. Dennoch zieht Dennis Eichenbrenner, Geschäftsführer der Konzertagentur Knzert GmbH, eine positive Bilanz. Das Publikum habe selbst erfahrene Künstler wie Peter Wackel mitgerissen. Trotz der tagsüber brütend heißen Temperaturen von über 30 Grad. Die hinderten die Fans nicht daran, schon bei Vorbands wie der Holzhauermusik aus Radolfzell oder den Jungs vom Bodensee mit Alex Tylla und Reiner Jäckle mitzutanzen. Einige darunter sogar auf Plateau-Sohlen, wie Sabine und Dieter Striebel aus Konstanz, die sich im Stile der 70er-Jahre gekleidet hatten.

Auch viele andere Konstanzer waren gekommen. Darunter einige, die sich von der Fasnacht kennen. "Das ist Fasnacht im Sommer", witzelte Fasnachter und Stadtrat Marcus Nabholz. Der Schlager und Fasnacht stünden sich sehr nahe, sagt Michael Gloger, der sich passend zum Motto "Bodensee Ahoi" in Matrosenkluft geworfen hatte. "Hier trifft man mehr Konstanzer als auf dem Weinfest", sagte er. Es gab allerdings auch weitgereiste Gäste, wie Brigitte aus dem Saarland, Marion aus Reutlingen und Lina aus Ottobeuren. Vor neun Jahren, so sagten sie, haben sie sich bei einer Party auf Mallorca kennengelernt. Seither feiern sie regelmäßig gemeinsam, diesmal am Bodensee.

Mit Ausnahme von Vanessa Mai bedienten bei diesem Festival fast alle Künstler die Partyschiene des Schlagers. Mai dagegen steht für den melodisch modernen Schlager. Große und kleine Fans begrüßten sie mit liebevoll gemalten Plakaten. Ein paar enttäuschte Stimmen im Publikum gab es auch. Die Wiederholung der immer gleichen Party-Lieder nerve, sagten beispielsweise Brigitte und Bettina aus der Nähe von St. Gallen. Selbst Jürgen Drews sagte von der Bühne herunter, er wisse gar nicht, was er noch spielen sollte, die Mallorca-Hits seien ja schon alle gebracht worden. Drews zauberte dennoch ein umjubeltes Programm auf die Bühne. Konstanz machte er ein Angebot: Er biete zweieinhalb Stunden mit Band in Konstanz, ganz ohne Vorgruppen. Einzige Auflage: Es müsse dieser Platz am See sein. Ob die Veranstalter darauf eingehen, bleibt offen.

Ebenso offen ist, ob der Vorschlag einiger Gäste, künftig den anderen, besser beschatteten Teil des Stadions als Festivalfläche zu verwenden, umgesetzt werden kann. Dennis Eichenbrenner sagte, es sei schwieriger im anderen Teil die benötigte Infrastruktur zu schaffen. Einige wunderten sich über die Praxis, Trinkflaschen auf dem Festgelände nur ohne Deckel abgeben zu können. Dies sei eine Auflage gewesen und gehöre zu den Sicherheitsstandards moderner Festivals, sagt Eichenbrenner. Die Deckel könnten als Wurfgeschosse missbraucht werden.

Fortsetzung folgt 2018

Kaum ist die erste Ausgabe des Schlagerfestivals "Bodensee Ahoi" Geschichte, geben die Veranstalter der Knzert GmbH die Neuauflage bekannt: Am 25. August 2018 steigt erneut die Schlagerparty im Bodensee-Stadion. Der Vorverkauf beginnt nach Angaben der Konzertagentur bereits ab dem Montag im Internet.