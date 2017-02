Konstanz Das ist der neue Chef von 280 Feuerwehrmännern und -frauen in Konstanz

Bernd Roth übernimmt offiziell die Leitung und Oberbürgermeister Uli Burchardt spricht bei der Gelegenheit über ein Thema, das auch den Blaulicht-Organisationen zunehmend Sorgen macht: Der Verkehr in der Innenstadt.

Als BVB-Fußballfan bot es sich natürlich an, die eigene Ära mit einem der legendärsten Sätze der Sportgeschichte zu beenden: "Ich habe fertig" verkündete Klaus-Dieter Quintus am Ende seiner Rede zur Hauptversammlung der Konstanzer Feuerwehr. 30 Jahre war er ihr Kommandant, jetzt gibt er an den neuen Chef ab: Bernd Roth ist seit gestern offiziell im Amt. Die Übergabe markiert auch einen Generationswechsel in der gesamten Wehr. Viele Kameraden wechseln bald in die Altersabteilung, die Jüngeren rücken nach. "Ich werde für alle ein offenes Ohr haben, und bei allem, was anliegt, beide Seiten sehen. Die der Berufs- und die der Freiwilligen Feuerwehr", sagte Roth bei seiner ersten Rede vor seiner neuen Mannschaft. Dem neuen Kommandanten und Dreifach-Vater aus Rüsselsheim sind vor allem das Ehrenamt und die Jugendarbeit wichtig, betonte er. Roth selbst trat mit zehn Jahren der Jugendfeuerwehr bei.

Dort liegt heute mehr denn je die Zukunft der Feuerwehr. 85 000 Menschen gilt es in Konstanz zu beschützen; in einer Stadt, die immer größer wird. Und in einer Arbeitswelt, die es zunehmend schwieriger macht, sich über Jahre hinweg ehrenamtlich zu engagieren und auf Abruf bereit zu stehen – wie beispielsweise Ralf Schilling und Ralf Sulger, die für ihre 25-jährige und 40-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden. Umso erfreulicher, dass die Konstanzer Wehr die Zahl ihrer Aktiven zumindest im Vergleich zum Vorjahr halten konnte: 288 Frauen und Männer in sieben Löschbereichen stehen bereit, wenn es in Konstanz brenzlig wird. Sie rennen hin, wenn alle weglaufen; rücken zu Großbränden und vielen kleinen Einsätzen aus.

1307 waren es im vergangenen Jahr. Die beste Nachricht aus dieser Statistik: Es gab keine Brandopfer und keinen Großbrand wie der des Schwaketenbads 2015, der die Zahl der Einsatzstunden enorm nach oben trieb. 2016 gab es dafür mehr Fehlalarme, bedingt durch die neu vorgeschriebenen Rauchmelder. "Die belasten uns zwar, aber im positiven Sinne: Es gab einige Fälle, in denen es ohne Rauchmelder schlechter ausgegangen wäre", sagte Klaus-Dieter Quintus. In der Kategorie "Fehlalarme" findet sich zunehmend auch angebranntes Essen. "Erstaunlich, wie viele Leute nicht kochen können – vor allem die, die morgens um fünf nach Hause kommen und dann einschlafen", sagte Quintus lächelnd.

Mit einem Dauerproblem aber hatten die Feuerwehr und Rettungsdienste jüngst ernsthaft zu kämpfen: Der Innenstadt-Verkehr. "Zwischen den Jahren war es ganz schlimm", murmelte es durch die Reihen, als Oberbürgermeister Uli Burchardt das Thema in seiner Rede ansprach und dabei auch auf die Zweifel am C-Verkehrskonzept einging, die von Seiten der Feuerwehr geäußert wurden. Burchardt merkte an, dass der Verkehr in Konstanz, vor allem der aus der Schweiz, seit dem Jahr 2011 um die Hälfte angestiegen ist. Die Innenstadt mit ihrem mittelalterlichen Grundriss sei zwar so leistungsfähig wie noch nie zuvor – stoße aber bei diesem Zuwachs naturgemäß immer wieder an ihre Grenzen. Burchardt sagte klar: "Das C-Konzept wird nicht das Stau-Problem lösen.

" Das gelinge nur, wenn der Verkehr Richtung Park and Ride-Platz umgeleitet werden könne – und die Abfertigung an der Grenze effizienter werde. "Wir haben in der Schweiz mehrfach gesagt, dass unsere Geduld da langsam zu Ende geht", sagte Burchardt. Die Verwaltung erwarte eine Analyse, wie viele Fahrzeuge pro Stunde durchkommen – und wie viele es sein müssten, um den Verkehr am Fließen zu halten. "Die Frage ist dann, ob beide Seiten genügend dafür tun. Wenn nein, sehen wir weiter."

Umbaumaßnahmen, Altersstruktur, Alarmierung

3 Millionen Euro sind im städtischen Haushaltsplan für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am Standort Steinstraße eingeplant. Bereits 2016 wurde die Verkehrssituation dort neu gestaltet, beispielsweise eine Einbahnstraße eingerichtet und Markierungen gezogen. Noch immer gebe es aber Eltern, die falsch parken, wenn sie ihre Kinder zur Schule bringen. In der kommenden Woche findet deshalb ein Gespräch mit den Rektoren der Theodor-Heuss und Gebhardschule statt, kündigte OB Uli Burchardt an.

51 bis 60 Jahre alt sind die meisten Feuerwehrmänner und -frauen in Konstanz (72). Umso wichtiger ist es, gute Jugendarbeit zu leisten. Das zahlt sich schon jetzt bei der Feuerwehr aus: Auch hier zählt die Statistik 72, Tendenz seit zwei Jahren steigend.

315 Alarmierungen über Funk gingen 2016 bei der Feuerwehr Konstanz ein. Das Thema digitale Alarmierung werde 2017 im Fokus stehen, kündigte der stellvertretende Kreisbrandmeister, Hannes Oexl, an. Als Stellvertreter wolle er mit Blick auf die Wahlen 2017 gerne weitermachen. Darüber hinaus soll auch die bislang vakante Stelle des Kreisbrandmeisters bald wieder besetzt sein.